Kauno Zalgiris Beþiktaþ maçý S Sport canlý yayýn linki!
UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanþ maçýnda Kauno Zalgiris ile Beþiktaþ Dariaus ir Gireno Stadyumu'nda karþý karþýya geliyor. Bu maçý reklamsýz, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke týklayarak S Sport web sitesine gidiniz.
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MUHTEMEL 11'LER Kauno Zalgiris:
Svedkauskas, Moutachy, Lekiatas, Hernandez, Konatar, Slivka, Burba, Benchaib, Baldassarra, Krekovic, Oliveira. Beþiktaþ:
Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rýdvan, Salih, Cerny, Olaitan, Orkun, Ýlhan Fakýlý, Vlahovic. Bir yýllýk hasret bitmek üzere
Geçen sezon eleme aþamalarýnda Avrupa macerasýný noktalayan Beþiktaþ, taraftarlarýnýn özlemine son vermek istiyor. Siyah-beyazlý ekip, rakibini elemesi halinde yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek ancak Litvanya ekibinin tur atlamasý durumunda ise Beþiktaþ, UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek. Son olarak 2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beþiktaþ, 36 takým arasýnda ligi 28. sýrada bitirerek defteri kapatmýþtý. Siyah-beyazlý ekip, geçen sezon Avrupa Ligi elemelerinde Shakhtar Donetsk'e elenmiþ, Konferans Ligi'nde ise Lausanne'a karþý tur atlayamayarak iki turnuvada da mücadele edememiþti.
Beþiktaþ 264. Avrupa maçýnda
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanþýnda Litvanya takýmý Kauno Zalgiris'e konuk olacak Beþiktaþ, Avrupa kupalarýndaki 264. maçýna çýkacak. Siyah-beyazlý futbol takýmý, Avrupa kupalarýndaki 263 maçtan 102'sini kazandý. Söz konusu mücadelelerin 50'sinde rakipleriyle berabere kalan Beþiktaþ, 111 müsabakada ise maðlup oldu. Avrupa arenasýnda 356 kez gol sevinci yaþayan siyah-beyazlýlar, kalesinde 395 gol gördü. Türkiye'yi 47 kez temsil etti
Beþiktaþ, 1959 yýlýnda baþlayan Avrupa kupalarý serüveninde eleme turlarý dahil Türkiye'yi yurt dýþýnda 47 kez temsil etti. Beþiktaþ, Avrupa Þampiyon Kulüpler Kupasý ve UEFA Þampiyonlar Ligi'nde 19, Avrupa Kupa Galipleri Kupasý'nda 7, UEFA Kupasý ve UEFA Avrupa Ligi'nde 19 ve UEFA Konferans Ligi'nde 2 defa yer aldý. Avrupa kupalarý performansý Beþiktaþ'ýn Avrupa kupalarýnda sergilediði performans þöyle:
Litvanya takýmlarýyla ikinci maç
|Organizasyon
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Þampiyon Kulüpler Kupasý ve UEFA Þampiyonlar Ligi
|89
|27
|19
|43
|89
|153
|UEFA Kupasý ve UEFA Avrupa Ligi
|138
|62
|25
|51
|217
|180
|Kupa Galipleri Kupasý
|20
|4
|4
|12
|21
|38
|UEFA Konferans Ligi
|16
|9
|2
|5
|29
|24
|TOPLAM
|263
|102
|50
|111
|356
|395
Beþiktaþ, Avrupa kupalarýnda Litvanya takýmlarýyla ikinci kez kozlarýný paylaþacak. Avrupa kupalarýnda 263 maçý geride býrakan siyah-beyazlýlar, 3-0 kazandýðý UEFA Avrupa Ligi play-off turu birinci maçýnda ilk kez bir Litvanya temsilcisiyle karþýlaþtý. Beþiktaþ, ilk maçtaki skor avantajýný rövanþta da korumanýn peþinde. "Kupa 2"de 139. maç
Beþiktaþ, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki "2 numaralý" organizasyonunda daha önce 138 maça çýktý. Beþiktaþ, 1955'te Fuar Þehirleri Kupasý adýyla düzenlenmeye baþlanan, 1971-1972 sezonundan itibaren UEFA Kupasý adýný alan ve 2009-2010'dan bu yana UEFA Avrupa Ligi adýyla düzenlenen organizasyonda 62 galibiyet elde etti. Rakipleriyle 25 kez berabere kalan siyah-beyazlýlar, 51 maçtan ise maðlup ayrýldý. "Kupa 2"deki maçlarda 217 gol bulan Beþiktaþ, kalesinde 180 gol gördü. Siyah-beyazlýlar, Kauno Zalgiris ile oynayacaðý rövanþ maçýyla organizasyondaki 139. karþýlaþmasýna çýkacak. Deplasman karnesi
Beþiktaþ, Kauno Zalgiris ile oynayacaðý rövanþ maçýyla Avrupa kupalarýnda deplasmandaki 132. mücadelesini verecek. Avrupa kupalarýnda bugüne dek deplasmanda 131 karþýlaþmaya çýkan siyah-beyazlýlar, bu maçlarýn 35'ini kazanýrken 24'ünde berabere kaldý, 72'sinde ise maðlup oldu. Beþiktaþ, söz konusu maçlarda rakip fileleri 151 kez havalandýrýrken, kalesinde 245 gole engel olamadý. Avrupa'da 3 kez çeyrek final oynadý
Beþiktaþ, Avrupa kupalarýnda 3 kez çeyrek finale yükselme baþarýsý gösterdi. Avrupa Þampiyon Kulüpler Kupasý'nda 1986-1987 sezonunda adýný çeyrek finale yazdýran siyah-beyazlýlar, UEFA Kupasý'nda 2002-2003'te son 8 takým arasýnda yer aldý. Beþiktaþ, 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselirken bu turda penaltýlar sonucunda Olimpik Lyon'a elenerek organizasyona veda etti. En farklý galibiyetini B36 Torshavn karþýsýnda aldý
Beþiktaþ, Avrupa kupalarýndaki en farklý skorlu galibiyetini Faroe Adalarý takýmý B36 Torshavn karþýsýnda aldý. Siyah-beyazlý takým, 2018-2019 sezonunda UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda sahasýnda B36 Torshavn'ý 6-0 yenmeyi baþardý. 2002-2003 sezonunda da UEFA Kupasý 1. tur rövanþ maçýnda Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'ya konuk olan Beþiktaþ, sahadan 5-0 galip ayrýldý. Siyah-beyazlýlar ayrýca UEFA Avrupa Ligi'nde Ýsrail'in Maccabi Tel Aviv ve Ýsviçre'nin Lugano ekibini 5-1'lik skorlarla maðlup etti. Hükmen galibiyetler
Beþiktaþ'ýn, haberde deðerlendirmeye alýnmayan Avrupa kupalarýnda hükmen galibiyetleri de bulunuyor. Siyah-beyazlýlar, Avrupa Þampiyon Kulüpler Kupasý'nda 1958-1959 sezonunda Yunanistan'ýn Olympiakos, 1986-1987 sezonunda da Kýbrýs Rum Kesimi'nin APOEL takýmlarýnýn sahaya çýkmamalarý üzerine hükmen galip ilan edilerek tur atladý. En farklý yenilgiler
Beþiktaþ, Avrupa kupalarý tarihinde en farklý skorlu yenilgiyi ise Ýngiliz temsilcisi Liverpool'dan aldý. Siyah-beyazlýlar, 2007-2008 sezonunda UEFA Þampiyonlar Ligi A Grubu maçýnda deplasmanda Liverpool'a 8-0'lýk skorla yenildi. Beþiktaþ, 2000-2001 sezonunda UEFA Þampiyonlar Ligi H Grubu'nda deplasmanda Ýngiliz takýmý Leeds United'a, 2016-2017'de ise yine ayný organizasyonda deplasmanda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e 6-0'lýk skorlarla kaybetti. Avrupa golcüleri
Siyah-beyazlý takýmýn Avrupa kupalarýndaki en golcü oyuncusu ünvanýný yaklaþýk 30 yýldýr Oktay Derelioðlu elinde bulunduruyor. Beþiktaþ formasýyla 1993-1999 yýllarý arasýnda Avrupa'da 14 gol atan ilk sýradaki Oktay Derelioðlu'nu, 13'er kez fileleri havalandýran Vincent Aboubakar ile Cenk Tosun takip ediyor. Siyah-beyazlýlarda Ricardo Quaresma ile Bobo da Avrupa'da 12'þer gol kaydetti. Beþiktaþ'ýn mevcut kadrosunda bulunan oyunculardan Milot Rashica'nýn 4, kaptan Orkun Kökçü'nün 3, Semih Kýlýçsoy'un 2, Hyeon-gyu Oh ve Amir Murillo'nun ise 1'er golü bulunuyor. BEÞÝKTAÞ MAÇI SAAT KAÇTA HANGÝ KANALDA?
Beþiktaþ, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanþ maçýnda Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris'le deplasmanda karþý karþýya gelecek. Dariaus Gireno Stadý'nda oynanacak karþýlaþma, saat 20.00'de baþlayacak. Karþýlaþma S Sport'tan canlý yayýnlanacak. S SPORT PLUS YILLIK ÜYELÝK SPORX KODUYLA 600 TL ÝNDÝRÝMLÝ! BEÞÝKTAÞ MAÇI HAKEMÝ KÝM
Mücadeleyi Ýspanya Futbol Federasyonundan Jesus Gil Manzano yönetecek. Manzano'nun yardýmcýlýklarýný ise Guadalupe Porras Ayuso ve Guillermo Santiago Sacristan yapacak. UEFA Avrupa Ligi'nde lig aþamasýna 90 dakika uzaklýkta olan siyah-beyazlý ekip, Ýstanbul'da oynanan ilk maçta rakibini 3-0 maðlup ederek rövanþ öncesinde büyük avantaj elde etmiþti.