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Brezilyalı yıldızın 20 milyon Euro bonservis bedeliyle Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Jazira'ya transferi gündemdeydi.
Ancak sarı-lacivertlilerin, Şampiyonlar Ligi'ne kalmasının ardından yönetimin, Brezilyalı yıldızı satmaktan vazgeçtiği öğrenildi.
Brezilyalı yıldızın 20 milyon Euro bonservis bedeliyle Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Jazira'ya transferi gündemdeydi.
Ancak sarı-lacivertlilerin, Şampiyonlar Ligi'ne kalmasının ardından yönetimin, Brezilyalı yıldızı satmaktan vazgeçtiği öğrenildi.