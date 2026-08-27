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Real Madrid'den Real Sociedad'a karşı 4 gollü zafer!

Real Madrid, sahasında Real Sociedad'ı 4-1 mağlup etti. Kylian Mbappe hat-trick yaparken, milli futbolcu Arda Güler 78 dakika sahada kaldı.

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calendar 27 Ağustos 2026 02:20
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Real Madrid'den Real Sociedad'a karşı 4 gollü zafer!
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İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (LaLiga) Real Madrid, sahasında Real Sociedad'ı 4-1 yendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan ikinci hafta maçında Real Madrid, Real Sociedad'ı ağırladı.

Ev sahibi takım, "hat-trick" yapan Kylian Mbappe'nin 40, 60 ve 80, Vinicius Junior'un 68. dakikada attığı gollerle 4-1 galip geldi. Real Sociedad'ın golü, 44. dakikada Luka Sucic'ten geldi.

Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, 78 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla Real Madrid, ikide iki yaparak puanını 6 yaptı. Real Sociedad ise ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

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