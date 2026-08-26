Sunderland, Manchester City'nin İngiliz orta saha oyuncusu Jack Grealish'i kadrosuna katmak için harekete geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE The Athletic'in haberine göre Sunderland, 30 yaşındaki futbolcu için kiralama teklifi yaptı. İngiliz ekibinin, Grealish'in maaşının bir bölümünü Manchester City'nin karşılamasını istediği belirtildi.
GELECEK YAZ BONSERVİSİYLE ALABİLİR
Sunderland'in, Grealish'i sezon sonuna kadar kiraladıktan sonra gelecek yaz bonservisiyle kadrosuna katma ihtimalini de değerlendirdiği aktarıldı. Grealish'in Manchester City ile mevcut sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor.
Grealish, geçtiğimiz sezonu Everton'da kiralık olarak geçirdi. İngiliz futbolcu, Premier Lig'de 20 maçta 2 gol ve 6 asist üretti.
PAIXAO DA GÜNDEMDE
Sunderland'in transfer çalışmalarında Marsilya forması giyen Igor Paixao da bulunuyor.
İngiliz ekibinin Brezilyalı futbolcuyla kişisel şartlarda anlaşma konusunda sorun yaşamayacağı belirtilirken, Marsilya ile henüz anlaşmaya varılamadığı ifade edildi.
GELECEK YAZ BONSERVİSİYLE ALABİLİR
Sunderland'in, Grealish'i sezon sonuna kadar kiraladıktan sonra gelecek yaz bonservisiyle kadrosuna katma ihtimalini de değerlendirdiği aktarıldı. Grealish'in Manchester City ile mevcut sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor.
Grealish, geçtiğimiz sezonu Everton'da kiralık olarak geçirdi. İngiliz futbolcu, Premier Lig'de 20 maçta 2 gol ve 6 asist üretti.
PAIXAO DA GÜNDEMDE
Sunderland'in transfer çalışmalarında Marsilya forması giyen Igor Paixao da bulunuyor.
İngiliz ekibinin Brezilyalı futbolcuyla kişisel şartlarda anlaşma konusunda sorun yaşamayacağı belirtilirken, Marsilya ile henüz anlaşmaya varılamadığı ifade edildi.