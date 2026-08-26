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Sunderland'dan Grealish için kiralık teklif!

Sunderland, Manchester City forması giyen Jack Grealish'i kiralamak için teklif yaptı. İngiliz yıldızın gelecek yaz bonservisiyle transfer edilmesi de gündemde.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 26 Ağustos 2026 18:22
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Sunderland'dan Grealish için kiralık teklif!
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Sunderland, Manchester City'nin İngiliz orta saha oyuncusu Jack Grealish'i kadrosuna katmak için harekete geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla The Athletic'in haberine göre Sunderland, 30 yaşındaki futbolcu için kiralama teklifi yaptı. İngiliz ekibinin, Grealish'in maaşının bir bölümünü Manchester City'nin karşılamasını istediği belirtildi.

GELECEK YAZ BONSERVİSİYLE ALABİLİR

Sunderland'in, Grealish'i sezon sonuna kadar kiraladıktan sonra gelecek yaz bonservisiyle kadrosuna katma ihtimalini de değerlendirdiği aktarıldı. Grealish'in Manchester City ile mevcut sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor.

Grealish, geçtiğimiz sezonu Everton'da kiralık olarak geçirdi. İngiliz futbolcu, Premier Lig'de 20 maçta 2 gol ve 6 asist üretti.

PAIXAO DA GÜNDEMDE

Sunderland'in transfer çalışmalarında Marsilya forması giyen Igor Paixao da bulunuyor.

İngiliz ekibinin Brezilyalı futbolcuyla kişisel şartlarda anlaşma konusunda sorun yaşamayacağı belirtilirken, Marsilya ile henüz anlaşmaya varılamadığı ifade edildi.

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