UEFA Avrupa Ligi play-off turunda rövanş karşılaşmaları yarın oynanacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda toplam 12 maç yapılacak. Karşılaşmaların ardından UEFA Avrupa Ligi lig aşamasına kalan takımlar belli olacak.
BEŞİKTAŞ AVANTAJLI GİDİYOR
Beşiktaş, ilk maçta 3-0 mağlup ettiği Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris'e deplasmanda konuk olacak.
Karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak.
TRABZONSPOR TUR ARAYACAK
Trabzonspor ise ilk karşılaşmada 1-0 mağlup olduğu Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Mücadele TSİ 21.30'da başlayacak.
Rövanş karşılaşmalarının ardından turu geçen ekipler UEFA Avrupa Ligi lig aşamasına katılacak. Kaybeden takımlar ise UEFA Konferans Ligi lig etabında mücadele edecek.
RÖVANŞ MAÇLARININ PROGRAMI
19.00 Ararat-Armenia (Ermenistan) - Universitatea Craiova (Romanya) (1-1)
19.00 Iberia (Gürcistan) - Jagiellonia (Polonya) (0-4)
20.00 Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Sint-Truidense (Belçika) (0-1)
20.00 Viktoria Plzen (Çekya) - Kızılyıldız (Sırbistan) (0-3)
20.00 Lillestrom (Norveç) - Egnatia (Arnavutluk) (0-0)
20.00 Salzburg (Avusturya) - Mjallby (İsveç) (1-0)
20.00 Kauno Zalgiris (Litvanya) - Beşiktaş (0-3)
21.00 Thun (İsviçre) - Lech Poznan (Polonya) (0-7)
21.00 Aarhus (Danimarka) - Benfica (Portekiz) (1-3)
21.00 CSKA Sofya (Bulgaristan) - OFI (Yunanistan) (0-3)
21.30 Ferencvaros (Macaristan) - Trabzonspor (1-0)
21.30 Anderlecht (Belçika) - Kairat (Kazakistan) (3-0)
BEŞİKTAŞ AVANTAJLI GİDİYOR
Beşiktaş, ilk maçta 3-0 mağlup ettiği Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris'e deplasmanda konuk olacak.
Karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak.
TRABZONSPOR TUR ARAYACAK
Trabzonspor ise ilk karşılaşmada 1-0 mağlup olduğu Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Mücadele TSİ 21.30'da başlayacak.
Rövanş karşılaşmalarının ardından turu geçen ekipler UEFA Avrupa Ligi lig aşamasına katılacak. Kaybeden takımlar ise UEFA Konferans Ligi lig etabında mücadele edecek.
RÖVANŞ MAÇLARININ PROGRAMI
19.00 Ararat-Armenia (Ermenistan) - Universitatea Craiova (Romanya) (1-1)
19.00 Iberia (Gürcistan) - Jagiellonia (Polonya) (0-4)
20.00 Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Sint-Truidense (Belçika) (0-1)
20.00 Viktoria Plzen (Çekya) - Kızılyıldız (Sırbistan) (0-3)
20.00 Lillestrom (Norveç) - Egnatia (Arnavutluk) (0-0)
20.00 Salzburg (Avusturya) - Mjallby (İsveç) (1-0)
20.00 Kauno Zalgiris (Litvanya) - Beşiktaş (0-3)
21.00 Thun (İsviçre) - Lech Poznan (Polonya) (0-7)
21.00 Aarhus (Danimarka) - Benfica (Portekiz) (1-3)
21.00 CSKA Sofya (Bulgaristan) - OFI (Yunanistan) (0-3)
21.30 Ferencvaros (Macaristan) - Trabzonspor (1-0)
21.30 Anderlecht (Belçika) - Kairat (Kazakistan) (3-0)