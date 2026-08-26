26 Ağustos
Lyon-Fenerbahçe
22:00
26 Ağustos
AEK Athens-Levski
22:00
26 Ağustos
Viking-Dinamo Zagreb
22:00
26 Ağustos
NK Celje-Slovan Bratislava
22:00
26 Ağustos
Rapid Wien-Heart of Midlothian
19:45
26 Ağustos
Real Madrid-Real Sociedad
22:00
26 Ağustos
Newcastle-West Bromwich
21:45
26 Ağustos
Bradford City-Burnley
21:45
26 Ağustos
Tottenham-Charlton Athletic
21:45
26 Ağustos
Preston North End-Everton
22:00

Avrupa Ligi'nde rövanş gecesi

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 12 rövanş karşılaşması yarın oynanacak.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
AI özetini görmek için tıkla
calendar 26 Ağustos 2026 15:56
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Avrupa Ligi'nde rövanş gecesi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda rövanş karşılaşmaları yarın oynanacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda toplam 12 maç yapılacak. Karşılaşmaların ardından UEFA Avrupa Ligi lig aşamasına kalan takımlar belli olacak.

BEŞİKTAŞ AVANTAJLI GİDİYOR

Beşiktaş, ilk maçta 3-0 mağlup ettiği Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris'e deplasmanda konuk olacak.

Karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak.

TRABZONSPOR TUR ARAYACAK

Trabzonspor ise ilk karşılaşmada 1-0 mağlup olduğu Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Mücadele TSİ 21.30'da başlayacak.

Rövanş karşılaşmalarının ardından turu geçen ekipler UEFA Avrupa Ligi lig aşamasına katılacak. Kaybeden takımlar ise UEFA Konferans Ligi lig etabında mücadele edecek.

RÖVANŞ MAÇLARININ PROGRAMI

19.00 Ararat-Armenia (Ermenistan) - Universitatea Craiova (Romanya) (1-1)

19.00 Iberia (Gürcistan) - Jagiellonia (Polonya) (0-4)

20.00 Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Sint-Truidense (Belçika) (0-1)

20.00 Viktoria Plzen (Çekya) - Kızılyıldız (Sırbistan) (0-3)

20.00 Lillestrom (Norveç) - Egnatia (Arnavutluk) (0-0)

20.00 Salzburg (Avusturya) - Mjallby (İsveç) (1-0)

20.00 Kauno Zalgiris (Litvanya) - Beşiktaş (0-3)

21.00 Thun (İsviçre) - Lech Poznan (Polonya) (0-7)

21.00 Aarhus (Danimarka) - Benfica (Portekiz) (1-3)

21.00 CSKA Sofya (Bulgaristan) - OFI (Yunanistan) (0-3)

21.30 Ferencvaros (Macaristan) - Trabzonspor (1-0)

21.30 Anderlecht (Belçika) - Kairat (Kazakistan) (3-0)

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.