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Warriors, Georges Niang ve Brandon Williams'ı kadrosuna kattı

Golden State Warriors, yeni sezon öncesinde rotasyonunu Georges Niang ve Brandon Williams ile güçlendirdi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 26 Ağustos 2026 12:47
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Warriors, Georges Niang ve Brandon Williams'ı kadrosuna kattı
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Golden State Warriors, serbest oyuncu piyasasında kadrosuna iki takviye yaptı. Warriors'ın Georges Niang ile bir yıl için 3.9 milyon dolar, Brandon Williams ile de bir yıl için 2.6 milyon dolarlık sözleşmelerde anlaşmaya vardığı bildirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 2021 NBA Draftı'nda seçilmeyen Williams, geçtiğimiz üç sezonda Dallas Mavericks organizasyonunda kendisine önemli bir rol edinmişti.

Geçtiğimiz sezon Mavericks formasıyla 66 karşılaşmaya çıkan Williams, maç başına 22.2 dakikada 13.0 sayı ve 3.9 asist ortalamaları yakaladı.

Golden State aynı gün içerisinde tecrübeli forvet Georges Niang ile de anlaşmaya vardı. Warriors'ın Niang ile yaptığı bir yıllık kontratın 3.9 milyon dolar değerinde olduğu belirtildi.

2025-26 sezonunun tamamını sakatlığı nedeniyle kaçıran Niang, NBA kariyerinde özellikle dış şutuyla öne çıkan bir rol oyuncusu olarak tanınıyor.

11 yıllık NBA kariyerine sahip olan Niang, üç sayı çizgisinin gerisinden kariyeri boyunca yüzde 40 isabetle oynadı.

32 yaşındaki forvet son olarak Atlanta Hawks forması giymiş ve oynadığı son sezonda 12.1 sayı ortalaması yakalamıştı.

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