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Patrik Schick için harekete geçti

Victor Osimhen'in yanına bir golcü transfer etmek isteyen Galatasaray, Bayer Leverkusen forması giyen Patrik Schick'i gündemine aldı. Sarı-kırmızılıların 30 yaşındaki Çekyalı santrfor için 15 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ve Alman kulübüyle ilk teması kurmaya hazırlandığı belirtildi.

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calendar 26 Ağustos 2026 11:23
Haber: Sabah
Patrik Schick için harekete geçti
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Galatasaray, forvet hattını güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Victor Osimhen'in yanına önemli bir golcü takviyesi yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, Bayer Leverkusen forması giyen Patrik Schick'i transfer listesine aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla DEMİROVIC İÇİN BEKLEME KARARI

Galatasaray, bir süredir Ermedin Demirovic için Stuttgart ile temaslarını sürdürüyordu. Sarı-kırmızılıların 15 milyon Euro'luk teklifinin ilk aşamada kabul edilmemesinin ardından bu transferde bekleme kararı aldı.

Yönetimin Demirovic için yeni bir teklif yapmama kararı verdi.

SCHICK İÇİN İLK TEMAS KURULACAK

Galatasaray'ın rotasını Bayer Leverkusen'e çevirdiği ve 30 yaşındaki Çekyalı santrfor Patrik Schick için görüşmelere başlama kararı aldığı ifade edildi.

Sarı-kırmızılıların, Victor Osimhen ile birlikte oynayabileceği düşünülen 1.91 boyundaki futbolcu için Bayer Leverkusen ile ilk teması kuracağı belirtildi.



Galatasaray


Galatasaray yönetiminin Schick transferi için 15 milyon Euro'yu gözden çıkardığı aktarıldı.

OKAN BURUK YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Teknik direktör Okan Buruk'un Çekyalı golcüyü geçen sezondan itibaren yakından takip ettiği öğrenildi. Schick'in daha önce de Galatasaray'ın transfer listesinde yer aldı.

30 yaşındaki futbolcu geçen sezon çıktığı 42 resmi maçta 22 gol atarken 4 asist yaptı.

Schick'in piyasa değerinin 18 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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