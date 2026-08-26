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Galatasaray'da Sallai kararı belli oldu!

Galatasaray, Premier Lig ekiplerinden ilgi gören Roland Sallai'yi takımda tutma kararı aldı. Sarı-kırmızılıların resmi teklif gelmesi halinde görüşmelere 20 milyon Euro'dan başlamaya hazırlandığı belirtildi.

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calendar 26 Ağustos 2026 11:37
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Sallai kararı belli oldu!
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Galatasaray'da Roland Sallai'nin geleceğine ilişkin karar verildi. Premier Lig ekiplerinden menajerler aracılığıyla teklifler geldiği belirtilen Macar futbolcunun takımda tutulması planlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla SALLAI TAKIMDA KALACAK

Sarı-kırmızılı yönetimin, Wilfried Singo'nun sık sık yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Sallai'yi göndermek istemediği ve oyuncunun kadroda tutulmasına karar verdiği aktarıldı.

20 MİLYON EURO BEKLENTİSİ

Galatasaray'ın mevcut planı Sallai ile devam etmek olsa da resmi bir teklif gelmesi halinde görüşmelere açık olacağı belirtildi.

Sarı-kırmızılı yönetimin böyle bir durumda bonservis görüşmelerinde kapıyı 20 milyon Euro'dan açmaya hazırlandığı ifade edildi.



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