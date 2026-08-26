Galatasaray'da Roland Sallai'nin geleceğine ilişkin karar verildi. Premier Lig ekiplerinden menajerler aracılığıyla teklifler geldiği belirtilen Macar futbolcunun takımda tutulması planlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE SALLAI TAKIMDA KALACAK
Sarı-kırmızılı yönetimin, Wilfried Singo'nun sık sık yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Sallai'yi göndermek istemediği ve oyuncunun kadroda tutulmasına karar verdiği aktarıldı.
20 MİLYON EURO BEKLENTİSİ
Galatasaray'ın mevcut planı Sallai ile devam etmek olsa da resmi bir teklif gelmesi halinde görüşmelere açık olacağı belirtildi.
Sarı-kırmızılı yönetimin böyle bir durumda bonservis görüşmelerinde kapıyı 20 milyon Euro'dan açmaya hazırlandığı ifade edildi.
Sarı-kırmızılı yönetimin, Wilfried Singo'nun sık sık yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Sallai'yi göndermek istemediği ve oyuncunun kadroda tutulmasına karar verdiği aktarıldı.
20 MİLYON EURO BEKLENTİSİ
Galatasaray'ın mevcut planı Sallai ile devam etmek olsa da resmi bir teklif gelmesi halinde görüşmelere açık olacağı belirtildi.
Sarı-kırmızılı yönetimin böyle bir durumda bonservis görüşmelerinde kapıyı 20 milyon Euro'dan açmaya hazırlandığı ifade edildi.