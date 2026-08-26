Beşiktaş, Matvey Kislyak için kesenin ağzını açtı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Rus basınına göre siyah beyazlılar, 21 yaşındaki orta saha için teklifini bonuslarla birlikte 28 milyon euroya yükseltmeye hazırlanıyor.
Kislyak, siyah beyazlı ekibe sıcak baksa da transferdeki engel kulübü CSKA Moskova...
Rus ekibi, genç yıldızını bırakmak istemiyor. Beşiktaş ise yüksek teklifle direnci kırmayı hedefliyor.
Kislyak, siyah beyazlı ekibe sıcak baksa da transferdeki engel kulübü CSKA Moskova...
Rus ekibi, genç yıldızını bırakmak istemiyor. Beşiktaş ise yüksek teklifle direnci kırmayı hedefliyor.