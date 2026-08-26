25 Ağustos
Sabah FK-Hapoel Beer Sheva
5-2UZS
25 Ağustos
LASK-Celtic
5-1UZS
25 Ağustos
Bodo/Glimt-NEC Nijmegen
3-0
25 Ağustos
Valencia-Real Betis
0-1
25 Ağustos
Stoke City-Hull City
5-6
25 Ağustos
Southampton-West Ham United
1-4
25 Ağustos
N. Forest-Leeds United
0-2
25 Ağustos
Birmingham City-Brentford
1-6

Beşiktaş istiyor, CSKA bırakmıyor: Matvey Kislyak

Beşiktaş, Rus orta saha Matvey Kislyak'ı transfer etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Ancak kulübü CSKA Moskova oyuncuyu bırakmamak için diretiyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
AI özetini görmek için tıkla
calendar 26 Ağustos 2026 08:59
Fotoğraf: X.com
Beşiktaş istiyor, CSKA bırakmıyor: Matvey Kislyak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Beşiktaş, Matvey Kislyak için kesenin ağzını açtı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Rus basınına göre siyah beyazlılar, 21 yaşındaki orta saha için teklifini bonuslarla birlikte 28 milyon euroya yükseltmeye hazırlanıyor.

Kislyak, siyah beyazlı ekibe sıcak baksa da transferdeki engel kulübü CSKA Moskova...

Rus ekibi, genç yıldızını bırakmak istemiyor. Beşiktaş ise yüksek teklifle direnci kırmayı hedefliyor.





Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.