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Oosterwolde transferinde sağlık engeli! Roma'dan yeni teklif

Jayden Oosterwolde, Roma'daki ilk sağlık kontrollerini geçemedi. 15 milyon Euro'luk transferde risk almak istemeyen Roma, oyuncuyu bugün ek sağlık kontrollerine sokacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 26 Ağustos 2026 12:18
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Oosterwolde transferinde sağlık engeli! Roma'dan yeni teklif
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Fenerbahçe'den Roma'ya transfer olması beklenen Jayden Oosterwolde için İtalya'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli futbolcunun ilk sağlık kontrollerinin ardından Roma yönetiminin ek tetkik kararı aldığı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

İLK KONTROLLER ROMA'YI İKNA ETMEDİ

Sky Italia'nın haberine göre Roma, Jayden Oosterwolde'nin ilk sağlık kontrollerinden çıkan sonuçları yeterli bulmadı. İtalyan ekibi, yaklaşık 15 milyon euroluk bir operasyon olması nedeniyle oyuncunun sağlık durumuyla ilgili herhangi bir risk almak istemiyor.

Roma'nın özellikle Oosterwolde'nin geçmişte yaşadığı sakatlıkların mevcut durumunu daha ayrıntılı şekilde incelemek istediği kaydedildi.

YENİDEN TESTE GİRECEK

25 yaşındaki futbolcunun bugün kapsamlı ek sağlık kontrollerinden geçirileceği ve önceki sakatlıklarının herhangi bir risk oluşturup oluşturmadığının detaylı biçimde araştırılacağı ifade edildi.

Başkent ekibi, yapılacak yeni tetkiklerin ardından transferin geleceği konusunda kesin kararını verecek.





ROMA'DAN TRANSFER FORMÜLÜNDE DEĞİŞİKLİK

Yaşanan gelişmelerin ardından Roma'nın transfer şartlarında değişikliğe gitmek istediği de belirtildi.

İtalyan kulübünün, daha önce üzerinde durulan zorunlu satın alma opsiyonundan vazgeçerek Fenerbahçe'ye yeni bir teklif yaptığı aktarıldı. Roma'nın Oosterwolde'yi 1 yıllığına kiralamak ve anlaşmaya zorunlu satın alma maddesi yerine normal satın alma opsiyonu eklemek istediği kaydedildi.

Fenerbahçe ile Roma arasındaki görüşmelerde, futbolcunun ek sağlık kontrollerinden çıkacak sonuçların belirleyici olması bekleniyor.

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