26 Ağustos
Lyon-Fenerbahçe
22:00
26 Ağustos
AEK Athens-Levski
22:00
26 Ağustos
Viking-Dinamo Zagreb
22:00
26 Ağustos
NK Celje-Slovan Bratislava
22:00
26 Ağustos
Rapid Wien-Heart of Midlothian
19:45
26 Ağustos
Real Madrid-Real Sociedad
22:00
26 Ağustos
Newcastle-West Bromwich
21:45
26 Ağustos
Bradford City-Burnley
21:45
26 Ağustos
Tottenham-Charlton Athletic
21:45
26 Ağustos
Preston North End-Everton
22:00

Galatasaray'da Jakobs'un sözleşmesindeki flaş detay!

Galatasaray'da Ismail Jakobs'un sözleşmesindeki +1 yıllık uzatma opsiyonuna ilişkin dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
AI özetini görmek için tıkla
calendar 26 Ağustos 2026 12:37 | Son Güncelleme Tarihi:
Haber: Milliyet
Galatasaray'da Jakobs'un sözleşmesindeki flaş detay!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Galatasaray'da Ismail Jakobs'un geleceğine ilişkin sözleşme detayı gündeme geldi. 2027 yılında sözleşmesi sona erecek Senegalli futbolcu için sarı-kırmızılı yönetimin elinde +1 yıllık uzatma opsiyonu bulunuyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla SERBEST KALMA MADDESİ DEVREYE GİRECEK

Jakobs'un sözleşmesindeki uzatma opsiyonunun kullanılması halinde, oyuncunun kontratında yer alan serbest kalma maddesinin aktif hale gelecek.

Bu durumda Galatasaray'ın pazarlık gücünün sınırlanabileceği ve serbest kalma bedelini ödeyen bir kulübün oyuncuyu kadrosuna katabilecek.

TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLEBİLİR

Galatasaray'ın, Jakobs'tan maksimum bonservis gelirini elde etmek ve serbest kalma maddesinin devreye girmesi ihtimalinden kaçınmak amacıyla bu transfer döneminde gelecek teklifleri değerlendirmeye alabileceği belirtildi.

Sarı-kırmızılıların önündeki diğer seçeneğin ise oyuncuyu kadroda tutup +1 yıllık uzatma opsiyonunu kullanmak olduğu aktarıldı. Bu tercihin yapılması halinde serbest kalma maddesinin önümüzdeki sezon aktif hale gelmesi kabul edilmiş olacak.



Galatasaray


Galatasaray yönetiminin, transfer dönemi sona ermeden Ismail Jakobs için nasıl bir yol izleyeceği henüz netleşmedi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.