Galatasaray'da Ismail Jakobs'un geleceğine ilişkin sözleşme detayı gündeme geldi. 2027 yılında sözleşmesi sona erecek Senegalli futbolcu için sarı-kırmızılı yönetimin elinde +1 yıllık uzatma opsiyonu bulunuyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE SERBEST KALMA MADDESİ DEVREYE GİRECEK
Jakobs'un sözleşmesindeki uzatma opsiyonunun kullanılması halinde, oyuncunun kontratında yer alan serbest kalma maddesinin aktif hale gelecek.
Bu durumda Galatasaray'ın pazarlık gücünün sınırlanabileceği ve serbest kalma bedelini ödeyen bir kulübün oyuncuyu kadrosuna katabilecek.
TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLEBİLİR
Galatasaray'ın, Jakobs'tan maksimum bonservis gelirini elde etmek ve serbest kalma maddesinin devreye girmesi ihtimalinden kaçınmak amacıyla bu transfer döneminde gelecek teklifleri değerlendirmeye alabileceği belirtildi.
Sarı-kırmızılıların önündeki diğer seçeneğin ise oyuncuyu kadroda tutup +1 yıllık uzatma opsiyonunu kullanmak olduğu aktarıldı. Bu tercihin yapılması halinde serbest kalma maddesinin önümüzdeki sezon aktif hale gelmesi kabul edilmiş olacak.
Galatasaray yönetiminin, transfer dönemi sona ermeden Ismail Jakobs için nasıl bir yol izleyeceği henüz netleşmedi.
Jakobs'un sözleşmesindeki uzatma opsiyonunun kullanılması halinde, oyuncunun kontratında yer alan serbest kalma maddesinin aktif hale gelecek.
Bu durumda Galatasaray'ın pazarlık gücünün sınırlanabileceği ve serbest kalma bedelini ödeyen bir kulübün oyuncuyu kadrosuna katabilecek.
TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLEBİLİR
Galatasaray'ın, Jakobs'tan maksimum bonservis gelirini elde etmek ve serbest kalma maddesinin devreye girmesi ihtimalinden kaçınmak amacıyla bu transfer döneminde gelecek teklifleri değerlendirmeye alabileceği belirtildi.
Sarı-kırmızılıların önündeki diğer seçeneğin ise oyuncuyu kadroda tutup +1 yıllık uzatma opsiyonunu kullanmak olduğu aktarıldı. Bu tercihin yapılması halinde serbest kalma maddesinin önümüzdeki sezon aktif hale gelmesi kabul edilmiş olacak.
Galatasaray yönetiminin, transfer dönemi sona ermeden Ismail Jakobs için nasıl bir yol izleyeceği henüz netleşmedi.