Trabzonspor, santrfor transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Fatih Tekke'nin verdiği liste doğrultusunda hareket eden bordo-mavililer, Paul Onuachu'nun arkasına yapılacak takviye için Borussia Dortmund forması giyen Fabio Silva'ya yöneldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE HEDEF FABIO SILVA
Fatih Tekke'nin 24 yaşındaki Portekizli futbolcuyu beğendiği ve transfer edilmesini istediği belirtildi.
Borussia Dortmund'da Guirassy ve Beier'in ardından 3. forvet konumunda bulunan Silva'nın takımdan ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi.
KİRALAMA FORMÜLÜ MASADA
Trabzonspor'un Fabio Silva transferini öncelikle kiralama formülüyle sonuçlandırmak istediği aktarıldı. Ancak Borussia Dortmund'un oyuncunun bonservisiyle transfer edilmesi yönünde talebinin bulunduğu belirtildi.
Transferin şarta bağlı satın alma opsiyonuyla gerçekleşmesinin ihtimaller arasında olduğu ifade edildi.
GÖZLER SILVA'NIN KARARINDA
Transfer sürecinde belirleyici konunun Fabio Silva'nın vereceği karar olduğu aktarıldı. Portekizli futbolcunun daha önce yapılan temaslarda kararsız bir tutum sergilediği belirtildi.
Trabzonspor'un oyuncuyu ikna etmek için çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi. Fabio Silva'nın ön alan baskısındaki becerisi ve bağlantı oyunundaki etkinliği nedeniyle Onuachu'nun yanına uygun bir profil olarak değerlendirildiği aktarıldı.
Fatih Tekke'nin 24 yaşındaki Portekizli futbolcuyu beğendiği ve transfer edilmesini istediği belirtildi.
Borussia Dortmund'da Guirassy ve Beier'in ardından 3. forvet konumunda bulunan Silva'nın takımdan ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi.
KİRALAMA FORMÜLÜ MASADA
Trabzonspor'un Fabio Silva transferini öncelikle kiralama formülüyle sonuçlandırmak istediği aktarıldı. Ancak Borussia Dortmund'un oyuncunun bonservisiyle transfer edilmesi yönünde talebinin bulunduğu belirtildi.
Transferin şarta bağlı satın alma opsiyonuyla gerçekleşmesinin ihtimaller arasında olduğu ifade edildi.
GÖZLER SILVA'NIN KARARINDA
Transfer sürecinde belirleyici konunun Fabio Silva'nın vereceği karar olduğu aktarıldı. Portekizli futbolcunun daha önce yapılan temaslarda kararsız bir tutum sergilediği belirtildi.
Trabzonspor'un oyuncuyu ikna etmek için çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi. Fabio Silva'nın ön alan baskısındaki becerisi ve bağlantı oyunundaki etkinliği nedeniyle Onuachu'nun yanına uygun bir profil olarak değerlendirildiği aktarıldı.