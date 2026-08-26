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Trabzonspor'da forvet hamlesi: Fabio Silva

Paul Onuachu'nun arkasına bir santrfor takviyesi yapmak isteyen Trabzonspor, Borussia Dortmund forması giyen Fabio Silva'yı gündemine aldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 26 Ağustos 2026 13:05
Haber: Fanatik
Trabzonspor'da forvet hamlesi: Fabio Silva
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Trabzonspor, santrfor transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Fatih Tekke'nin verdiği liste doğrultusunda hareket eden bordo-mavililer, Paul Onuachu'nun arkasına yapılacak takviye için Borussia Dortmund forması giyen Fabio Silva'ya yöneldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla HEDEF FABIO SILVA

Fatih Tekke'nin 24 yaşındaki Portekizli futbolcuyu beğendiği ve transfer edilmesini istediği belirtildi.

Borussia Dortmund'da Guirassy ve Beier'in ardından 3. forvet konumunda bulunan Silva'nın takımdan ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi.

KİRALAMA FORMÜLÜ MASADA

Trabzonspor'un Fabio Silva transferini öncelikle kiralama formülüyle sonuçlandırmak istediği aktarıldı. Ancak Borussia Dortmund'un oyuncunun bonservisiyle transfer edilmesi yönünde talebinin bulunduğu belirtildi.

Transferin şarta bağlı satın alma opsiyonuyla gerçekleşmesinin ihtimaller arasında olduğu ifade edildi.



Trabzonspor


GÖZLER SILVA'NIN KARARINDA

Transfer sürecinde belirleyici konunun Fabio Silva'nın vereceği karar olduğu aktarıldı. Portekizli futbolcunun daha önce yapılan temaslarda kararsız bir tutum sergilediği belirtildi.

Trabzonspor'un oyuncuyu ikna etmek için çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi. Fabio Silva'nın ön alan baskısındaki becerisi ve bağlantı oyunundaki etkinliği nedeniyle Onuachu'nun yanına uygun bir profil olarak değerlendirildiği aktarıldı.

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