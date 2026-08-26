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TFF'den Türkiye Kupası için yabancı kuralına revize

TFF, 2026-2027 sezonu Türkiye Kupası maçları statüsünde yapılan değişikliği açıkladı.

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calendar 26 Ağustos 2026 13:29 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2026 13:40
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
TFF'den Türkiye Kupası için yabancı kuralına revize
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TFF, 2026-2027 sezonu Türkiye Kupası maçları statüsünde yapılan değişikliği duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TFF'den yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig Kulüplerinin A takım listesine yazamadıkları Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip futbolcu ve/veya yabancı uyruklu futbolcularını aşağıdaki koşullar dahilinde Türkiye Kupası müsabakalarında oynatabilirler:
Trendyol Süper Lig Kulüpleri tarafından müsabaka isim listesine 14'den fazla yabancı uyruklu futbolcu yazılamaz.

Trendyol 1. Lig Kulüpleri tarafından sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 6'sının bulundurulması koşulu ile müsabaka isim listesine en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu yazılabilir.

İşbu geçici madde Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig Kulüplerinin 26.08.2026 tarihi itibariyle kadrosunda bulundurduğu ve sözleşmeleri devam eden futbolcuları için geçerlidir." ifadelerine yer verildi.

Not: Bu karar sonrası kulüpler 14 yabancıdan fazla oyuncuyu kadroda tutabilecek. İlk 14 dışında kalan yabancı oyuncuları sözleşmesi feshedilmeyecek. Bu oyuncular Türkiye Kupası'nda oynayabilecek.

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