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Cengiz Ünder'e Süper Lig'den sürpriz talip

Fenerbahçe'de geleceği merak edilen Cengiz Ünder için Çorum FK devreye girdi.

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calendar 26 Ağustos 2026 13:57
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Cengiz Ünder'e Süper Lig'den sürpriz talip
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Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK, Fenerbahçe'den Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak için harekete geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Çorum FK yönetimi, Fenerbahçe ile temasa geçerek Cengiz Ünder'in transfer şartları hakkında bilgi aldı.

İki kulüp arasında görüşmelerin başladığı ve Çorum temsilcisinin 29 yaşındaki futbolcunun maaşının önemli bir bölümünü karşılamaya hazır olduğu belirtildi.

FENERBAHÇE 15 MİLYON EURO ÖDEDİ

Cengiz Ünder, Ağustos 2023'te Marsilya'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Sarı-lacivertliler, milli futbolcu için Fransız ekibine 15 milyon euro bonservis bedeli ödeneceğini açıklarken Cengiz ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Fenerbahçe kariyerine büyük beklentilerle başlayan tecrübeli kanat oyuncusu, özellikle 2023-24 sezonunda attığı gollerle dikkat çekti. Cengiz, o sezon Süper Lig'de 24 karşılaşmaya çıkarken 9 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Milli futbolcunun Fenerbahçe'deki forma süresi sonraki sezonda önemli ölçüde azaldı. 2024-25 sezonunda Süper Lig'de yalnızca 3 kez görev alan Cengiz, ligde gol veya asist üretemedi.





ÖNCE ABD, ARDINDAN BEŞİKTAŞ

Fenerbahçe'de düzenli forma şansı bulamayan Cengiz Ünder, Şubat 2025'te MLS ekiplerinden Los Angeles FC'ye kiralandı. ABD'deki döneminin ardından sarı-lacivertli takıma dönen milli oyuncu, 2025-26 sezonunda ise Beşiktaş'a kiralık olarak gönderildi.

Beşiktaş formasıyla geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 27 karşılaşmada görev yapan Cengiz, 5 gol ve 3 asist kaydetti. Türkiye Kupası'nda da 3 maça çıkan tecrübeli futbolcu, siyah-beyazlı ekipte tüm kulvarlarda 30 karşılaşmada 5 gol ve 4 asistlik performans ortaya koydu. 

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