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Trabzonspor'un Ferencvaros maçı planı belli oldu!

İlk maçta Ferencvaros'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmek için deplasmanda tur arayacak.

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calendar 26 Ağustos 2026 13:18
Haber: Milliyet, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'un Ferencvaros maçı planı belli oldu!
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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edebilmek için yarın Ferencvaros deplasmanında sahaya çıkacak. İlk karşılaşmada rakibine 1-0 mağlup olan bordo-mavililerde teknik direktör Fatih Tekke, rövanş için planını şekillendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Tekke'nin Macaristan temsilcisi karşısında sert bir orta saha ve dirençli bir takım yapısıyla mücadele etmeyi düşündüğü belirtildi.

NWAIWU YERİNE CENK

Trabzonspor'da ilk maçta kırmızı kart gören Chibuike Nwaiwu forma giyemeyecek. Nijeryalı stoperin yerine Cenk Özkaçar'ın görev yapmasının yüksek ihtimal olduğu ifade edildi.

Fatih Tekke'nin Başakşehir karşılaşmasında Cenk'i oyuna dahil ederek bu tercihin sinyalini verdiği aktarıldı. Savunmanın sağında Pina'nın yerine Cabral'ın, sol bekte ise Mustafa Eskihellaç'ın görev yapması planlanıyor.

Ön liberoda Melih Kabasakal ve Malinovski'nin yerlerinin garanti göründüğü belirtildi. Ferencvaros'un sert oyununa karşılık vermek isteyen Fatih Tekke'nin, mücadeleci yapılarıyla öne çıkan iki futbolcuyu birlikte sahaya sürmeyi planladığı ifade edildi.

SALAH İLE MUÇİ YER DEĞİŞTİRECEK



Trabzonspor


10 numara pozisyonunda görev yapan Ernest Muçi'nin maç boyunca Muhammed Salah ile sürekli yer değiştirmesi planlanıyor. Bu hamleyle Ferencvaros'un dengesinin bozulması hedefleniyor.

Sol kanatta ilk tercihin Aral Şimşir olduğu belirtilirken, antrenman performansıyla öne çıkan Saviolo'nun da ilk 11 için yarıştığı aktarıldı.

Santrfor bölgesinde ise Paul Onuachu'nun görev yapacağı ve bordo-mavililerin golcü futbolcudan çıkış beklediği ifade edildi.

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