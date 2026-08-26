Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında yarın Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris'e konuk olacak ve Avrupa kupalarındaki 264. maçına çıkacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlı ekip, Avrupa arenasında bugüne kadar oynadığı 263 karşılaşmanın 102'sini kazandı. Beşiktaş, 50 mücadelede rakipleriyle berabere kalırken 111 maçtan mağlubiyetle ayrıldı.
Avrupa kupalarında 356 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde 395 gol gördü.
AVRUPA'DA 47 KEZ YER ALDI
Beşiktaş, 1959 yılında başlayan Avrupa kupaları serüveninde eleme turları dahil Türkiye'yi yurt dışında 47 kez temsil etti.
Siyah-beyazlı ekip, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 19, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 7, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde 19, UEFA Konferans Ligi'nde ise 2 kez yer aldı.
AVRUPA KUPALARINDAKİ BİLANÇO
Beşiktaş, Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 89 maçta 27 galibiyet, 19 beraberlik ve 43 mağlubiyet aldı. Siyah-beyazlılar bu organizasyonlarda 89 gol atarken 153 gol yedi.
UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde 138 karşılaşmaya çıkan Beşiktaş, 62 galibiyet, 25 beraberlik ve 51 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 217 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde 180 gol gördü.
Kupa Galipleri Kupası'nda 20 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 mağlubiyet alan Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde ise 16 karşılaşmada 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti.
LİTVANYA TAKIMLARIYLA İKİNCİ MAÇ
Beşiktaş, Avrupa kupalarında Litvanya temsilcileriyle ikinci kez karşılaşacak.
Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi play-off turunun ilk maçında Kauno Zalgiris'i 3-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez bir Litvanya takımıyla karşı karşıya gelmişti.
Beşiktaş, rövanşta ilk maçta elde ettiği skor avantajını korumaya çalışacak.
UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 139. MAÇ
Beşiktaş, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda bugüne kadar 138 karşılaşmaya çıktı.
Siyah-beyazlılar, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde 62 galibiyet elde ederken 25 kez berabere kaldı, 51 kez mağlup oldu. Beşiktaş bu maçlarda 217 gol attı ve 180 gol yedi.
Kauno Zalgiris karşılaşması, siyah-beyazlıların bu organizasyondaki 139. maçı olacak.
DEPLASMANDA 132. KARŞILAŞMA
Beşiktaş, Kauno Zalgiris karşısında Avrupa kupalarındaki 132. deplasman maçına çıkacak.
Siyah-beyazlı ekip, bugüne kadar deplasmanda oynadığı 131 Avrupa kupası maçında 35 galibiyet, 24 beraberlik ve 72 mağlubiyet aldı.
Beşiktaş bu karşılaşmalarda 151 gol atarken kalesinde 245 gol gördü.
AVRUPA'DA 3 KEZ ÇEYREK FİNAL
Beşiktaş, Avrupa kupaları tarihinde 3 kez çeyrek finale yükseldi.
Siyah-beyazlılar, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda, UEFA Kupası'nda 2002-2003 sezonunda ve UEFA Avrupa Ligi'nde 2016-2017 sezonunda son 8 takım arasına kaldı.
Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda çeyrek finalde Olimpik Lyon'a penaltılar sonucunda elendi.
EN FARKLI GALİBİYET B36 TORSHAVN'A KARŞI
Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunda UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda B36 Torshavn karşısında aldı. Siyah-beyazlılar rakibini sahasında 6-0 mağlup etti.
Beşiktaş ayrıca 2002-2003 sezonunda Saraybosna'yı deplasmanda 5-0, Maccabi Tel Aviv ve Lugano'yu ise 5-1'lik skorlarla mağlup etti.
HÜKMEN GALİBİYETLER
Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında değerlendirmeye alınmayan hükmen galibiyetleri de bulunuyor.
Siyah-beyazlılar, 1958-1959 sezonunda Olympiakos'un, 1986-1987 sezonunda ise APOEL'in sahaya çıkmaması üzerine hükmen galip ilan edilerek tur atladı.
EN FARKLI YENİLGİ LIVERPOOL KARŞISINDA
Beşiktaş, Avrupa kupaları tarihindeki en farklı yenilgisini 2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool karşısında aldı. Siyah-beyazlılar deplasmandaki mücadeleyi 8-0 kaybetti.
Beşiktaş ayrıca 2000-2001 sezonunda Leeds United'a, 2016-2017 sezonunda ise Dinamo Kiev'e deplasmanda 6-0 mağlup oldu.
AVRUPA'NIN EN GOLCÜSÜ OKTAY DERELİOĞLU
Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu 14 golle Oktay Derelioğlu.
Oktay Derelioğlu'nu 13'er golle Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun takip ederken Ricardo Quaresma ile Bobo 12'şer gol kaydetti.
Mevcut kadroda ise Milot Rashica'nın 4, kaptan Orkun Kökçü'nün 3, Semih Kılıçsoy'un 2, Hyeon-gyu Oh ve Amir Murillo'nun 1'er Avrupa kupası golü bulunuyor.
Avrupa kupalarında 356 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde 395 gol gördü.
AVRUPA'DA 47 KEZ YER ALDI
Beşiktaş, 1959 yılında başlayan Avrupa kupaları serüveninde eleme turları dahil Türkiye'yi yurt dışında 47 kez temsil etti.
Siyah-beyazlı ekip, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 19, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 7, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde 19, UEFA Konferans Ligi'nde ise 2 kez yer aldı.
AVRUPA KUPALARINDAKİ BİLANÇO
Beşiktaş, Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 89 maçta 27 galibiyet, 19 beraberlik ve 43 mağlubiyet aldı. Siyah-beyazlılar bu organizasyonlarda 89 gol atarken 153 gol yedi.
UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde 138 karşılaşmaya çıkan Beşiktaş, 62 galibiyet, 25 beraberlik ve 51 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 217 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde 180 gol gördü.
Kupa Galipleri Kupası'nda 20 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 mağlubiyet alan Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde ise 16 karşılaşmada 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti.
LİTVANYA TAKIMLARIYLA İKİNCİ MAÇ
Beşiktaş, Avrupa kupalarında Litvanya temsilcileriyle ikinci kez karşılaşacak.
Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi play-off turunun ilk maçında Kauno Zalgiris'i 3-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez bir Litvanya takımıyla karşı karşıya gelmişti.
Beşiktaş, rövanşta ilk maçta elde ettiği skor avantajını korumaya çalışacak.
UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 139. MAÇ
Beşiktaş, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda bugüne kadar 138 karşılaşmaya çıktı.
Siyah-beyazlılar, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde 62 galibiyet elde ederken 25 kez berabere kaldı, 51 kez mağlup oldu. Beşiktaş bu maçlarda 217 gol attı ve 180 gol yedi.
Kauno Zalgiris karşılaşması, siyah-beyazlıların bu organizasyondaki 139. maçı olacak.
DEPLASMANDA 132. KARŞILAŞMA
Beşiktaş, Kauno Zalgiris karşısında Avrupa kupalarındaki 132. deplasman maçına çıkacak.
Siyah-beyazlı ekip, bugüne kadar deplasmanda oynadığı 131 Avrupa kupası maçında 35 galibiyet, 24 beraberlik ve 72 mağlubiyet aldı.
Beşiktaş bu karşılaşmalarda 151 gol atarken kalesinde 245 gol gördü.
AVRUPA'DA 3 KEZ ÇEYREK FİNAL
Beşiktaş, Avrupa kupaları tarihinde 3 kez çeyrek finale yükseldi.
Siyah-beyazlılar, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda, UEFA Kupası'nda 2002-2003 sezonunda ve UEFA Avrupa Ligi'nde 2016-2017 sezonunda son 8 takım arasına kaldı.
Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda çeyrek finalde Olimpik Lyon'a penaltılar sonucunda elendi.
EN FARKLI GALİBİYET B36 TORSHAVN'A KARŞI
Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunda UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda B36 Torshavn karşısında aldı. Siyah-beyazlılar rakibini sahasında 6-0 mağlup etti.
Beşiktaş ayrıca 2002-2003 sezonunda Saraybosna'yı deplasmanda 5-0, Maccabi Tel Aviv ve Lugano'yu ise 5-1'lik skorlarla mağlup etti.
HÜKMEN GALİBİYETLER
Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında değerlendirmeye alınmayan hükmen galibiyetleri de bulunuyor.
Siyah-beyazlılar, 1958-1959 sezonunda Olympiakos'un, 1986-1987 sezonunda ise APOEL'in sahaya çıkmaması üzerine hükmen galip ilan edilerek tur atladı.
EN FARKLI YENİLGİ LIVERPOOL KARŞISINDA
Beşiktaş, Avrupa kupaları tarihindeki en farklı yenilgisini 2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool karşısında aldı. Siyah-beyazlılar deplasmandaki mücadeleyi 8-0 kaybetti.
Beşiktaş ayrıca 2000-2001 sezonunda Leeds United'a, 2016-2017 sezonunda ise Dinamo Kiev'e deplasmanda 6-0 mağlup oldu.
AVRUPA'NIN EN GOLCÜSÜ OKTAY DERELİOĞLU
Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu 14 golle Oktay Derelioğlu.
Oktay Derelioğlu'nu 13'er golle Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun takip ederken Ricardo Quaresma ile Bobo 12'şer gol kaydetti.
Mevcut kadroda ise Milot Rashica'nın 4, kaptan Orkun Kökçü'nün 3, Semih Kılıçsoy'un 2, Hyeon-gyu Oh ve Amir Murillo'nun 1'er Avrupa kupası golü bulunuyor.