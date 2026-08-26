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Kocaelispor-Amedspor maçındaki olaylara ev hapsi kararı

Kocaelispor-Amed Sportif Faaliyetler maçındaki "tahrik edici eylem"e ilişkin 5 şüpheliye ev hapsi verildi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 26 Ağustos 2026 15:17
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Kocaelispor-Amedspor maçındaki olaylara ev hapsi kararı
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Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Kocaelispor ile Amed Sportif Faaliyetler maçındaki "tahrik edici eylem"e ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kocaeli Stadyumu'nda 24 Ağustos'ta oynanan maç öncesinde "Kocaelispor taraftarlarının bulunduğu tribünlerden sarı poşet sallanarak rakip takım taraftarlarına yönelik tahrik edici eylemlerde bulunulması"na ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Haklarında 5237 sayılı TCK'nin 216. maddesi gereğince halkı kin ve düşmanlığa tahrik ile 6222 sayılı Kanun'un 14. maddesi gereğince tehdit veya hakaret içeren tezahürat suçlarından soruşturma başlatılan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler hakkında, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi.



Kocaelispor


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