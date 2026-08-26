Beşiktaş'ın sol beki Rıdvan Yılmaz, siyah-beyazlı formayla 100. resmi maçına çıkmaya hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde sezona 7 maçta 6 galibiyet ve 1 yenilgiyle başlayan Beşiktaş'ta 25 yaşındaki futbolcu, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda yarın Kauno Zalgiris ile deplasmanda oynanacak rövanş karşılaşmasında süre alması halinde "dalya" diyecek.
99 MAÇTA 4 GOL
Beşiktaş altyapısından yetişen Rıdvan Yılmaz, siyah-beyazlı formayla tüm kulvarlarda 99 karşılaşmada görev yaptı.
Rıdvan, Süper Lig'de 79, Ziraat Türkiye Kupası'nda 11, Avrupa kupalarında 8 ve TFF Süper Kupa'da 1 kez olmak üzere toplam 99 maça çıktı.
25 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 4 gol kaydetti.
İLK MAÇI ÇAYKUR RİZESPOR'A KARŞI
Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş formasıyla ilk resmi maçına 2018-2019 sezonunda çıktı.
Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, 8 Nisan 2019'da Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk oldu ve karşılaşmayı 7-2 kazandı.
O dönem 18 yaşında olan Rıdvan, 88. dakikada Adem Ljajic'in yerine oyuna girerek ilk kez Beşiktaş formasıyla resmi bir karşılaşmada görev yaptı.
RANGERS'A TRANSFER OLDU
Rıdvan Yılmaz, 2022-2023 sezonu başında Rangers'a transfer oldu.
Beşiktaş altyapısından yetişen sol bek, 4 milyon avro garanti ve 2 milyon 250 bin avro şarta bağlı bedelle İskoç ekibine imza attı.
Rangers'ta 3 sezon forma giyen Rıdvan, tüm kulvarlarda çıktığı 77 karşılaşmada 2 gol kaydetti.
BEŞİKTAŞ'A GERİ DÖNDÜ
İskoçya'da geçirdiği 3 sezonun ardından geçen yıl yeniden Beşiktaş'a dönen Rıdvan Yılmaz, ikinci siyah-beyazlı döneminin başında, "Çok mutluyum. İlk günkü gibi aynı his ve heyecanla buradayım. Beşiktaş formasını üstüme yeniden giydiğimde çok mutlu oldum. Beşiktaş'ı çok özlemiştim." ifadelerini kullanmıştı.
Rıdvan, ikinci Beşiktaş döneminde geçen sezon 30, bu sezon ise 7 karşılaşmada görev yaptı.
6 FARKLI TEKNİK ADAMLA ÇALIŞTI
Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş kariyerinde 6 farklı teknik direktörle çalıştı.
Şenol Güneş döneminde ilk kez forma giyen Rıdvan, daha sonra Abdullah Avcı, Sergen Yalçın, Önder Karaveli, Valerien Ismael ve Vincenzo Italiano yönetiminde görev yaptı.
3 KUPA KAZANDI
Beşiktaş'ta 6. sezonunu geçiren Rıdvan Yılmaz, siyah-beyazlı formayla 3 kez kupa sevinci yaşadı.
25 yaşındaki futbolcu Beşiktaş ile 1'er Süper Lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiyonluğu elde etti.
99 MAÇTA 4 GOL
Beşiktaş altyapısından yetişen Rıdvan Yılmaz, siyah-beyazlı formayla tüm kulvarlarda 99 karşılaşmada görev yaptı.
Rıdvan, Süper Lig'de 79, Ziraat Türkiye Kupası'nda 11, Avrupa kupalarında 8 ve TFF Süper Kupa'da 1 kez olmak üzere toplam 99 maça çıktı.
25 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 4 gol kaydetti.
İLK MAÇI ÇAYKUR RİZESPOR'A KARŞI
Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş formasıyla ilk resmi maçına 2018-2019 sezonunda çıktı.
Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, 8 Nisan 2019'da Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk oldu ve karşılaşmayı 7-2 kazandı.
O dönem 18 yaşında olan Rıdvan, 88. dakikada Adem Ljajic'in yerine oyuna girerek ilk kez Beşiktaş formasıyla resmi bir karşılaşmada görev yaptı.
RANGERS'A TRANSFER OLDU
Rıdvan Yılmaz, 2022-2023 sezonu başında Rangers'a transfer oldu.
Beşiktaş altyapısından yetişen sol bek, 4 milyon avro garanti ve 2 milyon 250 bin avro şarta bağlı bedelle İskoç ekibine imza attı.
Rangers'ta 3 sezon forma giyen Rıdvan, tüm kulvarlarda çıktığı 77 karşılaşmada 2 gol kaydetti.
BEŞİKTAŞ'A GERİ DÖNDÜ
İskoçya'da geçirdiği 3 sezonun ardından geçen yıl yeniden Beşiktaş'a dönen Rıdvan Yılmaz, ikinci siyah-beyazlı döneminin başında, "Çok mutluyum. İlk günkü gibi aynı his ve heyecanla buradayım. Beşiktaş formasını üstüme yeniden giydiğimde çok mutlu oldum. Beşiktaş'ı çok özlemiştim." ifadelerini kullanmıştı.
Rıdvan, ikinci Beşiktaş döneminde geçen sezon 30, bu sezon ise 7 karşılaşmada görev yaptı.
6 FARKLI TEKNİK ADAMLA ÇALIŞTI
Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş kariyerinde 6 farklı teknik direktörle çalıştı.
Şenol Güneş döneminde ilk kez forma giyen Rıdvan, daha sonra Abdullah Avcı, Sergen Yalçın, Önder Karaveli, Valerien Ismael ve Vincenzo Italiano yönetiminde görev yaptı.
3 KUPA KAZANDI
Beşiktaş'ta 6. sezonunu geçiren Rıdvan Yılmaz, siyah-beyazlı formayla 3 kez kupa sevinci yaşadı.
25 yaşındaki futbolcu Beşiktaş ile 1'er Süper Lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiyonluğu elde etti.