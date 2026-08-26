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Laporta'dan Julian Alvarez açıklaması: "Teklifimiz masada"

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Atletico Madrid'den Julian Alvarez transferini istediklerini açıkladı.

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calendar 26 Ağustos 2026 16:13
Haber: Sporx.com dış haberler
Laporta'dan Julian Alvarez açıklaması: 'Teklifimiz masada'
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Barcelona Başkanı Joan Laporta, Atletico Madrid forması giyen Julian Alvarez için transfer girişimlerinin devam ettiğini açıkladı.

Katalan ekibinin Arjantinli yıldız için yaptığı teklifin transfer döneminin sonuna kadar geçerli olacağını belirten Laporta, Atletico Madrid'den gelecek yanıtı beklediklerini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

"JULIAN ALVAREZ'E İLGİMİZ DEVAM EDİYOR"

Barcelona'nın Julian Alvarez'i kadrosuna katmak istediğini gizlemeyen Laporta, oyuncuya olan ilgilerinin sürdüğünü vurguladı.

Laporta, "Atletico Madrid'in Julian Alvarez'i satmak istediğine dair bilgi aldık. Piyasa kapanana kadar teklifimiz geçerli. Julian Alvarez'e hâlâ büyük ilgi duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

"TRANSFERİ BİTİRMEYE HAZIRIZ"

Atletico Madrid'in satış kararı alması halinde Barcelona'nın anlaşmayı kısa sürede tamamlamaya hazır olduğunu belirten Laporta, süreci kulüpler arasındaki ilişkilere zarar vermeden yürütmek istediklerini dile getirdi.

Barcelona Başkanı, "Atletico Madrid'in teklifimizi kabul etmesini istiyoruz ve bunu onlara karşı en üst düzeyde saygıyla yapıyoruz. Eğer onu bu yaz satmak istiyorlarsa, teklifimiz konusunda anlaşma sağlayabilirsek transferi bitirmeye hazırız." dedi.

"TEKLİFİ TELEFONLA DA DOĞRULADIö"

Laporta, Atletico Madrid yönetimiyle uzun yıllara dayanan iyi ilişkilere sahip olduklarının da altını çizdi.

"Atletico Madrid'e ve yönetim kuruluna büyük saygı duyuyoruz. Birbirimizi yıllardır tanıyoruz. Onlara gönderdiğim teklifi Miguel Angel Gil'e bir telefonla da doğruladım." diyen Laporta, Barcelona'nın transfer konusundaki tutumunun net olduğunu ifade etti.

ATLETICO MADRID 150 MİLYON EURO İSTİYOR

Atletico Madrid yönetiminin başarılı forvet oyuncusu için yaklaşık 150 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği kaydedildi.

Barcelona'nın ise 100 milyon Euro teklif ettiği belirtilmişti.

GEÇEN SEZON 20 GOL 9 ASİST

Atletico Madrid'de geçen sezon 49 maçta süre bulan Julian Alvarez, 20 gol attı ve 9 asist yaptı.

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