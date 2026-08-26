Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında yarın Macaristan temsilcisi Ferencvaros'a konuk olacak. İlk karşılaşmayı 1-0 kaybeden bordo-mavililer, rövanşta galip gelerek Avrupa kupalarındaki 756 günlük galibiyet hasretine son vermeyi ve turu geçmeyi hedefliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE SON GALİBİYET 1 AĞUSTOS 2024'TE
Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki son galibiyetini 1 Ağustos 2024'te UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Ruzomberok karşısında aldı. Bordo-mavililer, Slovakya temsilcisini sahasında 1-0 mağlup etti.
Karadeniz ekibi, bu karşılaşmanın ardından Avrupa'da oynadığı 5 maçta 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.
Ruzomberok'u eleyen Trabzonspor, 2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Rapid Wien'e deplasmanda 2-0, sahasında ise 1-0 mağlup olarak UEFA Konferans Ligi'ne geçti.
Bordo-mavililer, Konferans Ligi play-off turunda St. Gallen ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Trabzon'daki rövanşın normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona ererken Karadeniz ekibi penaltı atışları sonucunda elendi.
Trabzonspor, bu sezon UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki ilk maçında da Ferencvaros'a 1-0 mağlup oldu.
756 GÜNLÜK ÖZLEM BİTEBİLİR
2024-2025 sezonunda ligi 7. sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına katılma hakkı elde edemeyen Trabzonspor, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılma hakkı kazandı.
Bordo-mavililer, Ferencvaros karşısında rövanşı kazanması halinde Avrupa kupalarındaki 756 günlük galibiyet özlemine son vermiş olacak.
FATİH TEKKE İLK GALİBİYETİNİ ARIYOR
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke de bordo-mavili takımın başında Avrupa'daki ilk galibiyetini elde etmeye çalışacak.
Futbolculuk döneminde Zenit formasıyla UEFA Kupası şampiyonluğu yaşayan Tekke, teknik direktörlük kariyerindeki ilk Avrupa sınavında Ferencvaros'a 1-0 mağlup oldu.
Teknik direktörlük kariyerine Kayseri Erciyesspor'da başlayan 48 yaşındaki Tekke; Boluspor, Manisaspor, Denizlispor, İstanbulspor, Bursaspor ve Alanyaspor'da görev yaptıktan sonra Trabzonspor'un başına geçti.
GÖZLER MUHAMMED SALAH'TA
Ferencvaros karşılaşmasında Trabzonspor'un hücumdaki önemli isimlerinden Muhammed Salah'a da dikkatler çevrilecek.
Mısırlı futbolcu, ligde İstanbul Başakşehir karşısında alınan 2-1'lik galibiyette takımının iki golünü kaydetti.
Salah, Ferencvaros karşısında ise Trabzonspor formasıyla Avrupa kupalarındaki ilk gollerini atmak için mücadele edecek.
Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki son galibiyetini 1 Ağustos 2024'te UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Ruzomberok karşısında aldı. Bordo-mavililer, Slovakya temsilcisini sahasında 1-0 mağlup etti.
Karadeniz ekibi, bu karşılaşmanın ardından Avrupa'da oynadığı 5 maçta 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.
Ruzomberok'u eleyen Trabzonspor, 2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Rapid Wien'e deplasmanda 2-0, sahasında ise 1-0 mağlup olarak UEFA Konferans Ligi'ne geçti.
Bordo-mavililer, Konferans Ligi play-off turunda St. Gallen ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Trabzon'daki rövanşın normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona ererken Karadeniz ekibi penaltı atışları sonucunda elendi.
Trabzonspor, bu sezon UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki ilk maçında da Ferencvaros'a 1-0 mağlup oldu.
756 GÜNLÜK ÖZLEM BİTEBİLİR
2024-2025 sezonunda ligi 7. sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına katılma hakkı elde edemeyen Trabzonspor, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılma hakkı kazandı.
Bordo-mavililer, Ferencvaros karşısında rövanşı kazanması halinde Avrupa kupalarındaki 756 günlük galibiyet özlemine son vermiş olacak.
FATİH TEKKE İLK GALİBİYETİNİ ARIYOR
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke de bordo-mavili takımın başında Avrupa'daki ilk galibiyetini elde etmeye çalışacak.
Futbolculuk döneminde Zenit formasıyla UEFA Kupası şampiyonluğu yaşayan Tekke, teknik direktörlük kariyerindeki ilk Avrupa sınavında Ferencvaros'a 1-0 mağlup oldu.
Teknik direktörlük kariyerine Kayseri Erciyesspor'da başlayan 48 yaşındaki Tekke; Boluspor, Manisaspor, Denizlispor, İstanbulspor, Bursaspor ve Alanyaspor'da görev yaptıktan sonra Trabzonspor'un başına geçti.
GÖZLER MUHAMMED SALAH'TA
Ferencvaros karşılaşmasında Trabzonspor'un hücumdaki önemli isimlerinden Muhammed Salah'a da dikkatler çevrilecek.
Mısırlı futbolcu, ligde İstanbul Başakşehir karşısında alınan 2-1'lik galibiyette takımının iki golünü kaydetti.
Salah, Ferencvaros karşısında ise Trabzonspor formasıyla Avrupa kupalarındaki ilk gollerini atmak için mücadele edecek.