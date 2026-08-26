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Trabzonspor 756 gündür Avrupa'da galibiyete hasret

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Ferencvaros'u mağlup ederek hem turu geçmek hem de Avrupa kupalarındaki 756 günlük galibiyet hasretini sona erdirmek istiyor. Bordo-mavililer, Avrupa'daki son galibiyetini 1 Ağustos 2024'te Ruzomberok karşısında aldı.

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calendar 26 Ağustos 2026 16:14
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trabzonspor 756 gündür Avrupa'da galibiyete hasret
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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında yarın Macaristan temsilcisi Ferencvaros'a konuk olacak. İlk karşılaşmayı 1-0 kaybeden bordo-mavililer, rövanşta galip gelerek Avrupa kupalarındaki 756 günlük galibiyet hasretine son vermeyi ve turu geçmeyi hedefliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla SON GALİBİYET 1 AĞUSTOS 2024'TE

Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki son galibiyetini 1 Ağustos 2024'te UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Ruzomberok karşısında aldı. Bordo-mavililer, Slovakya temsilcisini sahasında 1-0 mağlup etti.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmanın ardından Avrupa'da oynadığı 5 maçta 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Ruzomberok'u eleyen Trabzonspor, 2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Rapid Wien'e deplasmanda 2-0, sahasında ise 1-0 mağlup olarak UEFA Konferans Ligi'ne geçti.

Bordo-mavililer, Konferans Ligi play-off turunda St. Gallen ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Trabzon'daki rövanşın normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona ererken Karadeniz ekibi penaltı atışları sonucunda elendi.

Trabzonspor, bu sezon UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki ilk maçında da Ferencvaros'a 1-0 mağlup oldu.



Trabzonspor


756 GÜNLÜK ÖZLEM BİTEBİLİR

2024-2025 sezonunda ligi 7. sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına katılma hakkı elde edemeyen Trabzonspor, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılma hakkı kazandı.

Bordo-mavililer, Ferencvaros karşısında rövanşı kazanması halinde Avrupa kupalarındaki 756 günlük galibiyet özlemine son vermiş olacak.

FATİH TEKKE İLK GALİBİYETİNİ ARIYOR

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke de bordo-mavili takımın başında Avrupa'daki ilk galibiyetini elde etmeye çalışacak.

Futbolculuk döneminde Zenit formasıyla UEFA Kupası şampiyonluğu yaşayan Tekke, teknik direktörlük kariyerindeki ilk Avrupa sınavında Ferencvaros'a 1-0 mağlup oldu.

Teknik direktörlük kariyerine Kayseri Erciyesspor'da başlayan 48 yaşındaki Tekke; Boluspor, Manisaspor, Denizlispor, İstanbulspor, Bursaspor ve Alanyaspor'da görev yaptıktan sonra Trabzonspor'un başına geçti.

GÖZLER MUHAMMED SALAH'TA

Ferencvaros karşılaşmasında Trabzonspor'un hücumdaki önemli isimlerinden Muhammed Salah'a da dikkatler çevrilecek.

Mısırlı futbolcu, ligde İstanbul Başakşehir karşısında alınan 2-1'lik galibiyette takımının iki golünü kaydetti.

Salah, Ferencvaros karşısında ise Trabzonspor formasıyla Avrupa kupalarındaki ilk gollerini atmak için mücadele edecek.

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