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Trabzon'da Salah sevgisi duvara yansıdı

Trabzonspor'un Mısırlı futbolcusu Muhammed Salah'a duyulan ilgiyi yansıtmak amacıyla Ortahisar ilçesindeki bir sitenin bahçe duvarına futbolcunun resmi yapıldı. Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle hazırlanan çalışma, hem görüntü kirliliğini ortadan kaldırdı hem de kentteki heyecanı yansıttı.

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calendar 26 Ağustos 2026 15:51
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trabzon'da Salah sevgisi duvara yansıdı
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Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'a duyulan sevgiyi yansıtmak amacıyla Ortahisar ilçesindeki bir sitenin 40 metrelik bahçe duvarının bir bölümüne futbolcunun resmi yapıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Çamoba Mahallesi'ndeki sitenin yöneticisi Nihat Erkıvanç ile site sakinleri, Salah'ın Trabzonspor'a transferinin ardından Büyükşehir Belediyesinden duvara futbolcunun resminin yapılması için destek istedi. Talep üzerine ressam Yıldıray Yıldırım, duvarın bir bölümüne Salah'ın bordo-mavili formayla resmini yaptı.



DUVARA SALAH VE HAYVAN FİGÜRLERİ ÇİZİLDİ

Salah'ın 10 numaralı formayla tasvir edildiği çalışmada, futbolcunun ismi ile "Trabzonspor" yazısına da yer verildi.

Duvarın diğer bölümünde ise aynı mevkideki Trabzon Botanik Parkı'nda da bulunan tavşan, kuş ve kurbağa gibi hayvan figürleri çizildi.

Yağlı boya ile hazırlanan çalışmanın, duvardaki görüntü kirliliğini ortadan kaldırdığı ve Salah'ın transferinin kentte oluşturduğu heyecanı yansıttığı belirtildi.

VATANDAŞLAR FOTOĞRAF ÇEKTİRİYOR



Trabzonspor


Ressam Yıldıray Yıldırım, AA muhabirine, Trabzon'un farklı noktalarında kenti temsil eden kişi ve figürleri duvarlara resmettiğini söyledi.

Salah'ın transferinin ardından site yönetiminden gelen talep üzerine yaklaşık bir hafta önce çalışmaya başladığını belirten Yıldırım, futbolcunun kentin tanıtımına ve turizmine de katkı sunduğunu ifade etti.

Yıldırım, ziyaretçilerin duvardaki çizimleri gördüklerinde mutlu olduklarını dile getirdi.

Salah'ın önemli bir futbolcu olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Bize hem çok çabuk adapte oldu hem de açıkçası şehri tanıtmamıza faydası oldu. Futbolu zaten tartışılmaz. Hem sempatik hem bizden biri olarak görüyoruz." diye konuştu.

Yıldırım, vatandaşların resim önünde fotoğraf çektirdiğini de kaydetti.



"ORTAYA BÖYLE ŞAHESER BİR SALAH RESMİ ÇIKTI"

Site yöneticisi Nihat Erkıvanç da transferin ardından Büyükşehir Belediyesinden duvara Salah'ın resminin yapılmasını talep ettiklerini belirtti.

Çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Erkıvanç, "Ortaya böyle şaheser bir Salah resmi çıktı." dedi.

Erkıvanç, resmin yoldan geçenlerin ve bölgeyi ziyaret edenlerin dikkatini çektiğini vurgulayarak, duvarın ışıklandırılacağını da ifade etti.

Salah'ın Trabzon ve Trabzonspor ile özdeşleşmeye başladığına dikkati çeken Erkıvanç, Trabzonspor taraftarı olarak bu sezon lig şampiyonluğu hedeflediklerini kaydetti.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN GELEN ZİYARETÇİDEN MESAJ

Tatil için ailesiyle Suudi Arabistan'dan Trabzon'a gelen Ray El-Samma da kenti ve insanlarını çok beğendiğini söyledi.

Salah'ın değerli bir futbolcu olduğunu belirten El-Samma, Trabzonspor'un ilk maçında iyi bir performans sergilediğini dile getirdi.

El-Samma, Trabzon halkının futbolcunun gelişinden mutlu olduğuna işaret ederek, "İnşallah kulüpte başarılı olur, şampiyon olurlar." ifadesini kullandı.

Ömer Ertürk ise Salah'ın resmini duvarda görmekten mutlu olduğunu belirtti.

Ertürk, dünya yıldızı Salah'ın Trabzonspor'a transferinin kentin tanıtımına da katkı sağlayacağına inandığını dile getirdi.

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