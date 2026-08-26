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Trabzonspor tur için sahaya çıkıyor!

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında yarın Ferencvaros'a konuk olacak. Bordo-mavililer, karşılaşmayı 2 farklı kazanarak UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasına kalmayı hedefliyor.

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calendar 26 Ağustos 2026 15:23
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trabzonspor tur için sahaya çıkıyor!
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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında yarın Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İlk karşılaşmayı 1-0 kaybeden bordo-mavililer, rövanşı 2 farklı kazanarak UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasına katılmayı hedefliyor.

MAÇ SAAT 21.30'DA

Groupama Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.30'da başlayacak.

Mücadeleyi Slovenya Futbol Federasyonundan Rade Obrenovic yönetecek. Obrenovic'in yardımcılıklarını Jure Praprotnik ve Grega Kordez üstlenecek.

TRABZONSPOR'DA EKSİKLER

Bordo-mavililerde tedavileri devam eden Folcarelli, Okay Yokuşlu ve Batagov ile cezalı Nwaiwu, Ferencvaros karşısında forma giyemeyecek.



Trabzonspor


UEFA listesinde bulunmayan Fabinho, Draguş, Mendy, Lundstram, Cihan Çanak ve Göktan Gürpüz de karşılaşmanın kadrosunda yer almayacak.

TARAFTARLAR TRİBÜNDE OLMAYACAK

UEFA'nın verdiği ceza nedeniyle Trabzonsporlu taraftarlar Budapeşte'de oynanacak karşılaşmada tribünde yer alamayacak.

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