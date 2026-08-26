Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında yarın Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İlk karşılaşmayı 1-0 kaybeden bordo-mavililer, rövanşı 2 farklı kazanarak UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasına katılmayı hedefliyor.
MAÇ SAAT 21.30'DA
Groupama Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.30'da başlayacak.
Mücadeleyi Slovenya Futbol Federasyonundan Rade Obrenovic yönetecek. Obrenovic'in yardımcılıklarını Jure Praprotnik ve Grega Kordez üstlenecek.
TRABZONSPOR'DA EKSİKLER
Bordo-mavililerde tedavileri devam eden Folcarelli, Okay Yokuşlu ve Batagov ile cezalı Nwaiwu, Ferencvaros karşısında forma giyemeyecek.
UEFA listesinde bulunmayan Fabinho, Draguş, Mendy, Lundstram, Cihan Çanak ve Göktan Gürpüz de karşılaşmanın kadrosunda yer almayacak.
TARAFTARLAR TRİBÜNDE OLMAYACAK
UEFA'nın verdiği ceza nedeniyle Trabzonsporlu taraftarlar Budapeşte'de oynanacak karşılaşmada tribünde yer alamayacak.
MAÇ SAAT 21.30'DA
Groupama Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.30'da başlayacak.
Mücadeleyi Slovenya Futbol Federasyonundan Rade Obrenovic yönetecek. Obrenovic'in yardımcılıklarını Jure Praprotnik ve Grega Kordez üstlenecek.
TRABZONSPOR'DA EKSİKLER
Bordo-mavililerde tedavileri devam eden Folcarelli, Okay Yokuşlu ve Batagov ile cezalı Nwaiwu, Ferencvaros karşısında forma giyemeyecek.
UEFA listesinde bulunmayan Fabinho, Draguş, Mendy, Lundstram, Cihan Çanak ve Göktan Gürpüz de karşılaşmanın kadrosunda yer almayacak.
TARAFTARLAR TRİBÜNDE OLMAYACAK
UEFA'nın verdiği ceza nedeniyle Trabzonsporlu taraftarlar Budapeşte'de oynanacak karşılaşmada tribünde yer alamayacak.