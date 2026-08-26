Fatih Tekke: "Yarın zor bir maç oynayacağız, bu kesin. İyi oynadığımız, çok iyi oynadığımız ikinci yarı ve 1-0 kaybettiğimiz ilk maç. Skor olarak rakibimiz avantajlı durumda, bu kesin ama Trabzonspor olarak biz buraya her şeyimizle hazır bir şekilde geldik. Avrupa Ligi'ne kalmak için elimizden geleni yapacağız. Umarım ilk maçtaki hakem yönetimi tekrar etmez. İki takıma da başarılar diliyorum."

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