26 Ağustos
Lyon-Fenerbahçe
22:00
26 Ağustos
AEK Athens-Levski
22:00
26 Ağustos
Viking-Dinamo Zagreb
22:00
26 Ağustos
NK Celje-Slovan Bratislava
22:00
26 Ağustos
Rapid Wien-Heart of Midlothian
1-075'
26 Ağustos
Real Madrid-Real Sociedad
22:00
26 Ağustos
Newcastle-West Bromwich
21:45
26 Ağustos
Bradford City-Burnley
21:45
26 Ağustos
Tottenham-Charlton Athletic
21:45
26 Ağustos
Preston North End-Everton
22:00

Italiano'dan Poku ve Trossard yanıtı

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Kauno Zalgiris ile oynayacakları maç öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
AI özetini görmek için tıkla
calendar 26 Ağustos 2026 19:44 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2026 21:00
Fotoğraf: X.com
Italiano'dan Poku ve Trossard yanıtı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Kauno Zalgiris ile oynayacakları karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "BİZ AVRUPA'DA OLMALIYIZ!"

Vincenzo Italiano: "Buraya gelene kadar iki tane tur atladık. Hedefimiz Avrupa Ligi'ne girmek. Bizim için çok büyük bir hedef bu. Yarın iyi bir sonuç alarak Avrupa Ligi'ne kalmak istiyoruz. İlk maçı kazandık ama dün de aynı skorlu bir maç vardı ve o takım elendi. O yüzden kesin olarak bakamayız. Yarın sonuna kadar konsantre olmamız ve kazanmamız gerekiyor. Biz Avrupa'da olmalıyız!"

"BEŞİKTAŞ, AVRUPA'DA OLMALI!"

Vincenzo Italiano: "Beşiktaş, Avrupa'da olmalı!"

POKU AÇIKLAMASI

Vincenzo Italiano: "Poku, ofansif bir kanat oyuncusu. Birebirde iyi olan bir oyuncu, hızlı bir oyuncu ve 23 yaşın altında bir oyuncu. Gerçek bir kanat oyuncusu, bizim istediğimiz bir kanat oyuncusu. Cumadan sonra bizimle olacak ve rekabete girecek."





"0-0 GİBİ ÇIKACAĞIZ"

Vincenzo Italiano: "Bir avantajımız var ama sanki 0-0 gibi çıkacağız."

TROSSARD YOK

Vincenzo Italiano: "Trossard'da hafif bir rahatsızlık vardı. O yüzden kendisi yok. Yarın da %100'ünü verecek oyuncuları sahaya süreceğim."


"LİGİ KENARA BIRAKIYORUZ"

"Kaybetmek bu oyunun bir parçası maalesef. Bu yolculukta tabii ki maç kaybedeceksiniz. Bu normal bir şey ama gösterdiğiniz reaksiyon önemlidir. Oradan dersler çıkarmanız gerekiyor ve bundan sonraki maçta da performansınızın negatif olmaması gerekiyor, bu önemli bir şey.

Şimdi ligi bir kenara bırakıyoruz, hedefimiz tamamen bu maçta olacak. Tabii ki kaybetmek istemiyoruz, kaybetmemek için elimizden geleni yapacağız ama tabii ki bu işin bir parçası. Buradan ders çıkarmanız gerekiyor ve performansını üst seviyede tutmanız gerekiyor."  

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.