Türkiye, Çekya, Azerbaycan ve Ýsveç'in ev sahipliðinde düzenlenen 2026 CEV Kadýnlar Avrupa Voleybol Þampiyonasý devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da iþaretle, en özel haberlere ilk sen ulaþ! ÝÞARETLE Þampiyonada üçte üç yapan Türkiye A Milli Kadýn Voleybol Takýmý, A Grubu'ndaki dördüncü maçýnda Almanya ile karþý karþýya geliyor.
CANLI: 2. SET
TÜRKÝYE: 14
ALMANYA: 12
1.SET SONUCU
TÜRKÝYE: 25
ALMANYA: 21
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CANLI: 2. SET
TÜRKÝYE: 14
ALMANYA: 12
1.SET SONUCU
TÜRKÝYE: 25
ALMANYA: 21
SAYFA SÜREKLÝ GÜNCELLENMEKTEDÝR, TIKLAYINIZ