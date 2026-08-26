26 Aðustos
Lyon-Fenerbahçe
22:00
26 Aðustos
AEK Athens-Levski
22:00
26 Aðustos
Viking-Dinamo Zagreb
22:00
26 Aðustos
NK Celje-Slovan Bratislava
22:00
26 Aðustos
Rapid Wien-Heart of Midlothian
0-04'
26 Aðustos
Real Madrid-Real Sociedad
22:00
26 Aðustos
Newcastle-West Bromwich
21:45
26 Aðustos
Bradford City-Burnley
21:45
26 Aðustos
Tottenham-Charlton Athletic
21:45
26 Aðustos
Preston North End-Everton
22:00

CANLI: Türkiye - Almanya

A Milli Kadýn Voleybol Takýmý, 2026 CEV Kadýnlar Avrupa Þampiyonasý'nda Almanya ile karþýlaþýyor.

SPORX AI BAKIÞI
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calendar 26 Aðustos 2026 18:57 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Aðustos 2026 19:52
CANLI: Türkiye - Almanya
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Türkiye, Çekya, Azerbaycan ve Ýsveç'in ev sahipliðinde düzenlenen 2026 CEV Kadýnlar Avrupa Voleybol Þampiyonasý devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da iþaretle, en özel haberlere ilk sen ulaþ! Ýþaretle ÝÞARETLE Týkla Þampiyonada üçte üç yapan Türkiye A Milli Kadýn Voleybol Takýmý, A Grubu'ndaki dördüncü maçýnda Almanya ile karþý karþýya geliyor.

CANLI: 2. SET

TÜRKÝYE: 14
ALMANYA: 12

1.SET SONUCU

TÜRKÝYE: 25
ALMANYA: 21

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