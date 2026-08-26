Fenerbahçe forması giyen Jayden Oosterwolde, Roma'ya imza atıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Roma, Fenerbahçe ile anlaşmasının ardından Jayden Oosterwolde'yi sağlık kontrolünden geçirdi ancak İtalyan ekibi, 25 yaşındaki futbolcunun ilk sonuçlarını yeterli bulmadı.
Transfer şartları için Fenerbahçe ile bir kez daha temasa geçen İtalyan ekibi, Jayden Oosterwolde'yi yeni sağlık kontrollerinden geçirdi.
Fanatik'in haberine göre, AS Roma'nın, Jayden Oosterwolde için detaylı sağlık incelemesi tamamlandı. Jayden Oosterwolde'nin kısa süre içerisinde İtalyan ekibine imzayı atacak.
ANLAŞMA ŞARTLARI
İtalyan basınından Il Tempo'nun aktardığı bilgilere göre Hollandalı futbolcunun Roma'ya transferi konusunda anlaşma sağlandı. Roma'nın Oosterwolde için 1 milyon euro kiralama bedeli ödeyeceği, sözleşmede 15 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunacağı belirtildi.
Anlaşmada ayrıca 2 milyon euro bonus yer alacak. Satın alma opsiyonu ise belirli şartların gerçekleşmesi halinde zorunlu hale gelecek. Buna göre Oosterwolde'nin en az 45 dakika forma giydiği 15 karşılaşmaya ulaşması, zorunlu satın alma maddesini devreye sokacak.
FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?
Fenerbahçe forması altında toplamda 112 maçta süre bulan Jayden Oosterwolde, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.
Transfer şartları için Fenerbahçe ile bir kez daha temasa geçen İtalyan ekibi, Jayden Oosterwolde'yi yeni sağlık kontrollerinden geçirdi.
Fanatik'in haberine göre, AS Roma'nın, Jayden Oosterwolde için detaylı sağlık incelemesi tamamlandı. Jayden Oosterwolde'nin kısa süre içerisinde İtalyan ekibine imzayı atacak.
ANLAŞMA ŞARTLARI
İtalyan basınından Il Tempo'nun aktardığı bilgilere göre Hollandalı futbolcunun Roma'ya transferi konusunda anlaşma sağlandı. Roma'nın Oosterwolde için 1 milyon euro kiralama bedeli ödeyeceği, sözleşmede 15 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunacağı belirtildi.
Anlaşmada ayrıca 2 milyon euro bonus yer alacak. Satın alma opsiyonu ise belirli şartların gerçekleşmesi halinde zorunlu hale gelecek. Buna göre Oosterwolde'nin en az 45 dakika forma giydiği 15 karşılaşmaya ulaşması, zorunlu satın alma maddesini devreye sokacak.
FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?
Fenerbahçe forması altında toplamda 112 maçta süre bulan Jayden Oosterwolde, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.