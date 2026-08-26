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Ismaila Sarr için sakatlık açıklaması!

Crystal Palace Teknik Direktörü Pierre Sage, Galatasaray'ın gündeminde yer alan Ismaila Sarr'ın sakatlığının sürdüğünü ve Senegalli futbolcunun cuma günkü Manchester City maçını kaçıracağını söyledi.

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calendar 26 Ağustos 2026 17:46
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Ismaila Sarr için sakatlık açıklaması!
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Crystal Palace Teknik Direktörü Pierre Sage, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sage, Galatasaray'ın gündeminde yer alan Ismaila Sarr'ın sakatlığının sürdüğünü ve Senegalli futbolcunun cuma günkü Manchester City maçını kaçıracağını dile getirdi.

47 yaşındaki teknik adam, "Ismaila Sarr'ın sakatlığı var ve cuma günü Manchester City maçında oynama şansı yok." diye konuştu.

Pierre Sage, "Ismaila Sarr, sakatlığı nedeniyle bireysel antrenman yapıyor ancak onu hazırlamaya çalışıyoruz. Daha çabuk iyileşeceğini ve geri döneceğini düşünmüştüm ama biliyorsunuz ben sağlık ekibinin bir parçası değilim. Onu bekliyoruz ve takıma geri dönmesi için hazırlıyoruz." sözlerini sarf etti.

LIVERPOOL'UN TEKLİFİNE RET

Öte yandan Ismaila Sarr ile Galatasaray ile birlikte Liverpool da ilgileniyor. Liverpool, 28 yaşındaki hücum oyuncusu için Crystal Palace'a teklif yaptı. Crystal Palace, Liverpool'un 50 milyon sterlin (58 milyon euro) değerindeki teklifini geri çevirdi.

Her iki kanatta forma giyen Sarr, geçen sezon çıktığı 45 maçta 21 gol attı ve 2 asist yaptı. 



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