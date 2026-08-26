Crystal Palace Teknik Direktörü Pierre Sage, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sage, Galatasaray'ın gündeminde yer alan Ismaila Sarr'ın sakatlığının sürdüğünü ve Senegalli futbolcunun cuma günkü Manchester City maçını kaçıracağını dile getirdi.
47 yaşındaki teknik adam, "Ismaila Sarr'ın sakatlığı var ve cuma günü Manchester City maçında oynama şansı yok." diye konuştu.
Pierre Sage, "Ismaila Sarr, sakatlığı nedeniyle bireysel antrenman yapıyor ancak onu hazırlamaya çalışıyoruz. Daha çabuk iyileşeceğini ve geri döneceğini düşünmüştüm ama biliyorsunuz ben sağlık ekibinin bir parçası değilim. Onu bekliyoruz ve takıma geri dönmesi için hazırlıyoruz." sözlerini sarf etti.
LIVERPOOL'UN TEKLİFİNE RET
Öte yandan Ismaila Sarr ile Galatasaray ile birlikte Liverpool da ilgileniyor. Liverpool, 28 yaşındaki hücum oyuncusu için Crystal Palace'a teklif yaptı. Crystal Palace, Liverpool'un 50 milyon sterlin (58 milyon euro) değerindeki teklifini geri çevirdi.
Her iki kanatta forma giyen Sarr, geçen sezon çıktığı 45 maçta 21 gol attı ve 2 asist yaptı.
47 yaşındaki teknik adam, "Ismaila Sarr'ın sakatlığı var ve cuma günü Manchester City maçında oynama şansı yok." diye konuştu.
Pierre Sage, "Ismaila Sarr, sakatlığı nedeniyle bireysel antrenman yapıyor ancak onu hazırlamaya çalışıyoruz. Daha çabuk iyileşeceğini ve geri döneceğini düşünmüştüm ama biliyorsunuz ben sağlık ekibinin bir parçası değilim. Onu bekliyoruz ve takıma geri dönmesi için hazırlıyoruz." sözlerini sarf etti.
LIVERPOOL'UN TEKLİFİNE RET
Öte yandan Ismaila Sarr ile Galatasaray ile birlikte Liverpool da ilgileniyor. Liverpool, 28 yaşındaki hücum oyuncusu için Crystal Palace'a teklif yaptı. Crystal Palace, Liverpool'un 50 milyon sterlin (58 milyon euro) değerindeki teklifini geri çevirdi.
Her iki kanatta forma giyen Sarr, geçen sezon çıktığı 45 maçta 21 gol attı ve 2 asist yaptı.