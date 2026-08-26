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Lige istediği gibi başlayamayan yeşil-beyazlılar, Atletico Madrid'den Thomas Lemar transferi için harekete geçti.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Konyaspor, Thomas Lemar transferi için Atletico Madrid'e resmi teklif yaptı.
SEZON PERFORMANSI
30 yaşındaki Fransız futbolcu, geçen sezon Atletico Madrid'den Girona'ya kiralanmıştı. Girona'da 28 maçta süre bulan Thomas Lemar, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.
ATLETICO İLE SÖZLEŞMESİ
Güncel piyasa değeri 1.8 milyon euro olarak gösterilen Thomas Lemar'ın, Atletico Madrid ile iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
2018'DE DÜNYA KUPASI KAZANDI
Thomas Lemar, 2018 yılında Fransa Milli Takımı ile birlikte Dünya Kupası kaldırma sevinci yaşamıştı.
Lige istediği gibi başlayamayan yeşil-beyazlılar, Atletico Madrid'den Thomas Lemar transferi için harekete geçti.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Konyaspor, Thomas Lemar transferi için Atletico Madrid'e resmi teklif yaptı.
SEZON PERFORMANSI
30 yaşındaki Fransız futbolcu, geçen sezon Atletico Madrid'den Girona'ya kiralanmıştı. Girona'da 28 maçta süre bulan Thomas Lemar, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.
ATLETICO İLE SÖZLEŞMESİ
Güncel piyasa değeri 1.8 milyon euro olarak gösterilen Thomas Lemar'ın, Atletico Madrid ile iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
2018'DE DÜNYA KUPASI KAZANDI
Thomas Lemar, 2018 yılında Fransa Milli Takımı ile birlikte Dünya Kupası kaldırma sevinci yaşamıştı.