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Konyaspor'dan Thomas Lemar için teklif

Konyaspor, Thomas Lemar transferi için Atletico Madrid'e resmi teklif yaptı.

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calendar 26 Ağustos 2026 20:31 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2026 21:03
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Konyaspor'dan Thomas Lemar için teklif
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Lige istediği gibi başlayamayan yeşil-beyazlılar, Atletico Madrid'den Thomas Lemar transferi için harekete geçti.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Konyaspor, Thomas Lemar transferi için Atletico Madrid'e resmi teklif yaptı.

SEZON PERFORMANSI

30 yaşındaki Fransız futbolcu, geçen sezon Atletico Madrid'den Girona'ya kiralanmıştı. Girona'da 28 maçta süre bulan Thomas Lemar, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.

ATLETICO İLE SÖZLEŞMESİ



Konyaspor


Güncel piyasa değeri 1.8 milyon euro olarak gösterilen Thomas Lemar'ın, Atletico Madrid ile iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

2018'DE DÜNYA KUPASI KAZANDI

Thomas Lemar, 2018 yılında Fransa Milli Takımı ile birlikte Dünya Kupası kaldırma sevinci yaşamıştı.

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