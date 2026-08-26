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Filenin Sultanlarý durmuyor: 4'te 4!

Trendyol 2026 CEV Kadýnlar Avrupa Voleybol Þampiyonasý A Grubu'nda A Milli Kadýn Voleybol Takýmý, Almanya'yý 3-1 maðlup etti. Filenin Sultanlarý, organizasyonda 4'te 4 yaptý.

SPORX AI BAKIÞI
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calendar 26 Aðustos 2026 21:14 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Aðustos 2026 21:29
Haber: Sporx.com
Filenin Sultanlarý durmuyor: 4'te 4!
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A Milli Kadýn Voleybol Takýmý, Trendyol 2026 Avrupa Kadýnlar Voleybol Þampiyonasý A Grubu dördüncü maçýnda Almanya'yý 3-1 yendi. Sporx’i buradan Google’da iþaretle, en özel haberlere ilk sen ulaþ! Ýþaretle ÝÞARETLE Týkla Bu sonuçla Türkiye, organizasyonda 4'te 4 yaptý. Almanya ise 2. kez maðlup oldu.

Karþýlýklý sayýlarla baþlayan ilk sette milliler, Vargas'ýn servis turunda farký açtý (9-4) ve Almanya'ya mola aldýrdý. Almanya maça Alsmeier ile tutunmaya çalýþsa da orta oyuncularýný etkili kullanan Türkiye, ilk seti 25-21 kazandý ve 1-0 öne geçti.

Ýkinci sete iyi baþlayan taraf Almanya olsa da ay-yýldýzlýlar, rakibini Vargas'ýn sayýlarýyla yakaladý. Çekiþmeli süren ikinci bölümde takýmlar karþýlýklý hücum hatalarýyla sayýlar bulurken Hande Baladýn ile sete aðýrlýðýný koyan taraf milliler oldu. Setin sonlarýnda rakip takým, Grozer ile etkili oldu ve skoru eþitledi: 23-23. Türkiye, aldýðý molalarla rakibinin temposunu kýrmakta zorlandý. Seti 27-25'lik skorla bitiren Almanya, karþýlaþmada durumu 1-1'e getirdi.

Üçüncü sette Vargas ve Hande Baladýn ile kontrolü elden býrakmayan ay-yýldýzlý ekip, seti 25-20 kazanarak durumu 2-1 yaptý.

Dördüncü sete Türkiye, Saliha Þahin'in smaçlarýyla skor üreterek baþladý. Deniz Uyanýk'ýn bloklarýyla ritmini yakalayan milliler, farký açmayý sürdürdü: 17-11. Taraftarýnýn da desteðiyle dördüncü sette 25-19 üstün gelen ay-yýldýzlýlar, maçý da 3-1 kazandý.

Gençlik ve Spor Bakaný Osman Aþkýn Bak, Türkiye Voleybol Federasyonu Baþkaný Mehmet Akif Üstündað, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Baþkaný Murat Aksu ve teknik direktör Fatih Terim, mücadeleyi salonda takip etti.

Organizasyonda son 16 turunda mücadele etmeyi garantileyen A Milli Kadýn Voleybol Takýmý, grup etabýndaki 5. ve son maçýnda 28 Aðustos Cuma günü saat 19.00'da Polonya ile karþýlaþacak.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Fuad Aghayev (Azerbaycan), Predrag Balandzic (Sýrbistan)

Almanya: Alsmeier, Orthmann, Cekulaev, Grozer, Weitzel, Straube (Cesar, Nestler, Kohn, Kindermann, Strubbe, Weske)

Türkiye: Vargas, Hande Baladýn, Elif Þahin, Deniz Uyanýk, Zehra Güneþ, Ýlkin Aydýn (Gizem Örge, Derya Cebecioðlu, Cansu Özbay, Saliha Þahin, Yaprak Erkek)

Setler: 21-25, 27-25, 20-25, 19-25

Süre: 117 dakika (28, 32, 29, 28)

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