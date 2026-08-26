Newcastle United, kadrosunu Manchester City'den Nico Gonzalez ile güçlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Newcastle United, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu ile uzun süreli bir sözleşme imzalandığını duyurdu.
İngiliz ekibi, bu transfer için 55 milyon euro bonservis ve 3.5 milyon euro bonus ödeyecek.
Manchester City'de geride kalan sezonda 41 maçta süre bulan 24 yaşındaki Gonzalez, 2 kez ağları havalandırmıştı.
İngiliz ekibi, bu transfer için 55 milyon euro bonservis ve 3.5 milyon euro bonus ödeyecek.
Manchester City'de geride kalan sezonda 41 maçta süre bulan 24 yaşındaki Gonzalez, 2 kez ağları havalandırmıştı.