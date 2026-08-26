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Newcastle United, Nico Gonzalez'i açıkladı

Newcastle United, Manchester City'den orta saha oyuncusu Nico Gonzalez'i kadrosuna kattığını duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 26 Ağustos 2026 21:53
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Newcastle United, Nico Gonzalez'i açıkladı
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Newcastle United, kadrosunu Manchester City'den Nico Gonzalez ile güçlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Newcastle United, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu ile uzun süreli bir sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiliz ekibi, bu transfer için 55 milyon euro bonservis ve 3.5 milyon euro bonus ödeyecek.

Manchester City'de geride kalan sezonda 41 maçta süre bulan 24 yaşındaki Gonzalez, 2 kez ağları havalandırmıştı.



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