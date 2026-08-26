Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Lyon ile 1-1 rövanşında Fransa deplasmanında çıktı.
İLK GOL VEDAT MURIQI'DEN GELDİ Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Temsilcimiz Fenerbahçe, 24. dakikada Vedat Muriqi'nin golüyle Lyon deplasmanında 1-0 öne geçti.
Bu golün ardından Fenerbahçe büyük sevinç yaşadı.
Karşılaşmada dakikalar 28.'i gösterdiğinde bu kez Archie Brown sahneye çıktı ve Fenerbahçe durumu 2-0 yaptı.
İLK GOL VEDAT MURIQI'DEN GELDİ Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Temsilcimiz Fenerbahçe, 24. dakikada Vedat Muriqi'nin golüyle Lyon deplasmanında 1-0 öne geçti.
Bu golün ardından Fenerbahçe büyük sevinç yaşadı.
HEMEN ARKASINDAN ARCHIE BROWN
🔥🔥VEDAT MURIQI
⚽️Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi için attı!pic.twitter.com/lGt5rdXqfb
— Sporx (@sporx) August 26, 2026
Karşılaşmada dakikalar 28.'i gösterdiğinde bu kez Archie Brown sahneye çıktı ve Fenerbahçe durumu 2-0 yaptı.
🔥🔥ARCHIE BROWN
⚽️⚽️Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi için ikinci golü de buldu!pic.twitter.com/smQpzspQjW
— Sporx (@sporx) August 26, 2026