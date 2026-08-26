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26 Ağustos
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Real Madrid-Real Sociedad
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Newcastle-West Bromwich
1-146'
26 Ağustos
Bradford City-Burnley
0-047'
26 Ağustos
Tottenham-Charlton Athletic
2-0DA
26 Ağustos
Preston North End-Everton
0-1DA

Fenerbahçe için kritik goller; Vedat Muriqi ve Archie Brown

Fenerbahçe, Lyon ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada dört dakika içerisinde iki kritik gol buldu!

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calendar 26 Ağustos 2026 22:31
Haber: Sporx.com
Fenerbahçe için kritik goller; Vedat Muriqi ve Archie Brown
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Lyon ile 1-1 rövanşında Fransa deplasmanında çıktı.

İLK GOL VEDAT MURIQI'DEN GELDİ Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Temsilcimiz Fenerbahçe, 24. dakikada Vedat Muriqi'nin golüyle Lyon deplasmanında 1-0 öne geçti.

Bu golün ardından Fenerbahçe büyük sevinç yaşadı.

HEMEN ARKASINDAN ARCHIE BROWN

Karşılaşmada dakikalar 28.'i gösterdiğinde bu kez Archie Brown sahneye çıktı ve Fenerbahçe durumu 2-0 yaptı. 

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