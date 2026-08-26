UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Lyon ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, ikinci yarının hemen başında penaltı bekledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Oğuz Aydın'ın pasında Vedat Muriqi şutunu çekti ama top savunmadan döndü. Fenerbahçeli futbolcular penaltı beklediği için topu hemen taca attı.
Maçın İtalyan hakemi Maurizio Mariani, VAR ile görüştü ve pozisyonda penaltı olmadığını belirtti. Fenerbahçeli futbolcular ise bu karara tepki gösterdi.
Maçın İtalyan hakemi Maurizio Mariani, VAR ile görüştü ve pozisyonda penaltı olmadığını belirtti. Fenerbahçeli futbolcular ise bu karara tepki gösterdi.
Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon pic.twitter.com/fTk8qocUHS https://t.co/jdTKSxa6nM
— Sporx (@sporx) August 26, 2026