26 Ağustos
Lyon-Fenerbahçe
1-2
26 Ağustos
AEK Athens-Levski
4-0
26 Ağustos
Viking-Dinamo Zagreb
3-1
26 Ağustos
NK Celje-Slovan Bratislava
1-2113'
26 Ağustos
Rapid Wien-Heart of Midlothian
5-6
26 Ağustos
Real Madrid-Real Sociedad
4-1
26 Ağustos
Newcastle-West Bromwich
3-2
26 Ağustos
Bradford City-Burnley
4-2
26 Ağustos
Tottenham-Charlton Athletic
5-1
26 Ağustos
Preston North End-Everton
0-4

Fenerbahçe'den Lyon deplasmanında penaltı isyanı!

Fenerbahçe, Lyon ile deplasmanda oynadığı kritik maçta penaltı bekledi ama karar farklı oldu!

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calendar 26 Ağustos 2026 23:07 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2026 23:17
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'den Lyon deplasmanında penaltı isyanı!
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UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Lyon ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, ikinci yarının hemen başında penaltı bekledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Oğuz Aydın'ın pasında Vedat Muriqi şutunu çekti ama top savunmadan döndü. Fenerbahçeli futbolcular penaltı beklediği için topu hemen taca attı.

Maçın İtalyan hakemi Maurizio Mariani, VAR ile görüştü ve pozisyonda penaltı olmadığını belirtti. Fenerbahçeli futbolcular ise bu karara tepki gösterdi.

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