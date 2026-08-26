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Ollie Watkins, Al-Hilal yolcusu!

Al-Hilal, Ollie Watkins transferi için Aston Villa ile bonuslar dahil 60 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 26 Ağustos 2026 22:10
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Ollie Watkins, Al-Hilal yolcusu!
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Al-Hilal, bir süredir gündemde yer alan Ollie Watkins transferi için geri sayıma geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Romano'nun haberine göre, Suudi Arabistan ekibi, 30 yaşındaki golcü futbolcunun transferi için Aston Villa ile anlaşma sağladı.

Al-Hilal, bu transfer için Aston Villa'ya bonuslar dahil 60 milyon euro bonservis ödeyecek.

SEZON PERFORMANSI

Aston Villa'da geride kalan sezonda 55 maçta süre bulan İngiliz golcü, 21 gol attı ve 5 asist yaptı.

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