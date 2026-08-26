26 Ağustos
Lyon-Fenerbahçe
22:00
26 Ağustos
AEK Athens-Levski
22:00
26 Ağustos
Viking-Dinamo Zagreb
22:00
26 Ağustos
NK Celje-Slovan Bratislava
22:00
26 Ağustos
Rapid Wien-Heart of Midlothian
1-075'
26 Ağustos
Real Madrid-Real Sociedad
22:00
26 Ağustos
Newcastle-West Bromwich
21:45
26 Ağustos
Bradford City-Burnley
21:45
26 Ağustos
Tottenham-Charlton Athletic
21:45
26 Ağustos
Preston North End-Everton
22:00

Cenk Özkaçar: "Umarım yarın gülen taraf biz oluruz"

Trabzonspor'un savunma oyuncusu Cenk Özkaçar, Ferencvaros maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
AI özetini görmek için tıkla
calendar 26 Ağustos 2026 21:15
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Cenk Özkaçar: 'Umarım yarın gülen taraf biz oluruz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trabzonspor'un savunma oyuncusu Cenk Özkaçar, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Ferencvaros ile oynanacak karşılaşma öncesinde basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "UMARIM YARIN GÜLEN TARAF BİZ OLURUZ"

İlk maçta olduğu gibi elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağını belirten Cenk Özkaçar, takımın oyun anlayışına dikkat çekti.

"Aslında önemli olan yanınızdaki kişinin değişmesi değil Trabzonspor olarak sahip olduğumuz bir oyun anlayışı var, bir sistem var. Herhangi bir mevkide görev alan oyuncuların bu sisteme ya da planımıza en uygun şekilde hareket edip en iyisini yapacağını düşünüyorum. Rakip hakkında da onlar 1-0'lık bir avantajı kullanmaya kesinlikle çalışacaklardır. Biz umarım burada en iyi performansımızı verip tur atlamak için gerekli skoru alıp geri dönmek istiyoruz. Umarım yarın gülen taraf biz oluruz."

"HÜCUM OYUNCULARIMIZA EN İYİ ŞEKİLDE YARDIM EDECEĞİZ"

Savunma oyuncuları olarak hücumdaki takım arkadaşlarına yardımcı olmaları gerektiğini belirten Özkaçar, karşılaşmadaki görevlerini de anlattı:

"Bir savunma oyuncusu olarak yarın savunmada hücum oyuncularına iyi bir savunma yapıp arkada gerçekten ciddi bir şekilde pozisyonumuzu alıp iyi durduğumuzun sinyalini vermemiz gerekiyor. Yarın tabii ki 1-0'lık bir skor olduğu için gol atmamız gerekli. Bize düşen savunma anlamında rakibin geçişlerini engellemek, izin vermemek ve takımı yeniden hücuma hazırlayacak organizasyonları başlatmak olacak. Yani yarın savunmada elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Hücumdaki arkadaşlarımıza da en iyi şekilde yardım edeceğiz. Umarım her şey iyi olur."



Trabzonspor


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.