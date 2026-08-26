Trabzonspor'un savunma oyuncusu Cenk Özkaçar, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Ferencvaros ile oynanacak karşılaşma öncesinde basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "UMARIM YARIN GÜLEN TARAF BİZ OLURUZ"
İlk maçta olduğu gibi elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağını belirten Cenk Özkaçar, takımın oyun anlayışına dikkat çekti.
"Aslında önemli olan yanınızdaki kişinin değişmesi değil Trabzonspor olarak sahip olduğumuz bir oyun anlayışı var, bir sistem var. Herhangi bir mevkide görev alan oyuncuların bu sisteme ya da planımıza en uygun şekilde hareket edip en iyisini yapacağını düşünüyorum. Rakip hakkında da onlar 1-0'lık bir avantajı kullanmaya kesinlikle çalışacaklardır. Biz umarım burada en iyi performansımızı verip tur atlamak için gerekli skoru alıp geri dönmek istiyoruz. Umarım yarın gülen taraf biz oluruz."
"HÜCUM OYUNCULARIMIZA EN İYİ ŞEKİLDE YARDIM EDECEĞİZ"
Savunma oyuncuları olarak hücumdaki takım arkadaşlarına yardımcı olmaları gerektiğini belirten Özkaçar, karşılaşmadaki görevlerini de anlattı:
"Bir savunma oyuncusu olarak yarın savunmada hücum oyuncularına iyi bir savunma yapıp arkada gerçekten ciddi bir şekilde pozisyonumuzu alıp iyi durduğumuzun sinyalini vermemiz gerekiyor. Yarın tabii ki 1-0'lık bir skor olduğu için gol atmamız gerekli. Bize düşen savunma anlamında rakibin geçişlerini engellemek, izin vermemek ve takımı yeniden hücuma hazırlayacak organizasyonları başlatmak olacak. Yani yarın savunmada elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Hücumdaki arkadaşlarımıza da en iyi şekilde yardım edeceğiz. Umarım her şey iyi olur."
İlk maçta olduğu gibi elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağını belirten Cenk Özkaçar, takımın oyun anlayışına dikkat çekti.
"Aslında önemli olan yanınızdaki kişinin değişmesi değil Trabzonspor olarak sahip olduğumuz bir oyun anlayışı var, bir sistem var. Herhangi bir mevkide görev alan oyuncuların bu sisteme ya da planımıza en uygun şekilde hareket edip en iyisini yapacağını düşünüyorum. Rakip hakkında da onlar 1-0'lık bir avantajı kullanmaya kesinlikle çalışacaklardır. Biz umarım burada en iyi performansımızı verip tur atlamak için gerekli skoru alıp geri dönmek istiyoruz. Umarım yarın gülen taraf biz oluruz."
"HÜCUM OYUNCULARIMIZA EN İYİ ŞEKİLDE YARDIM EDECEĞİZ"
Savunma oyuncuları olarak hücumdaki takım arkadaşlarına yardımcı olmaları gerektiğini belirten Özkaçar, karşılaşmadaki görevlerini de anlattı:
"Bir savunma oyuncusu olarak yarın savunmada hücum oyuncularına iyi bir savunma yapıp arkada gerçekten ciddi bir şekilde pozisyonumuzu alıp iyi durduğumuzun sinyalini vermemiz gerekiyor. Yarın tabii ki 1-0'lık bir skor olduğu için gol atmamız gerekli. Bize düşen savunma anlamında rakibin geçişlerini engellemek, izin vermemek ve takımı yeniden hücuma hazırlayacak organizasyonları başlatmak olacak. Yani yarın savunmada elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Hücumdaki arkadaşlarımıza da en iyi şekilde yardım edeceğiz. Umarım her şey iyi olur."