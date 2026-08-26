Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Emirhan Topçu, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Kauno Zalgiris ile oynanacak karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "SKORU KORUMAK İÇİN DEĞİL KAZANMAK İÇİN GELDİK"
İlk maçta alınan 3-0'lık galibiyetin önemli bir avantaj olduğunu belirten Emirhan Topçu, rövanşta da aynı ciddiyetle mücadele etmeleri gerektiğini söyledi:
"Geçen hafta iyi oynadık ve iyi skor aldık. İyi bir avantajla buraya geldik. Kazanmamız lazım, buraya skoru korumak için değil kazanmak için geldik. Skoru korumaya çalışırsak her şey olabilir. Elimizden ne geliyorsa onu yapmak istiyoruz. Kazanmaya geldik. Geçen haftaki maç oynanmamış gibi bakmamız lazım. Avrupa'da çıkabildiğimiz kadar en yukarıyla çıkmak istiyoruz."
İlk maçta alınan 3-0'lık galibiyetin önemli bir avantaj olduğunu belirten Emirhan Topçu, rövanşta da aynı ciddiyetle mücadele etmeleri gerektiğini söyledi:
"Geçen hafta iyi oynadık ve iyi skor aldık. İyi bir avantajla buraya geldik. Kazanmamız lazım, buraya skoru korumak için değil kazanmak için geldik. Skoru korumaya çalışırsak her şey olabilir. Elimizden ne geliyorsa onu yapmak istiyoruz. Kazanmaya geldik. Geçen haftaki maç oynanmamış gibi bakmamız lazım. Avrupa'da çıkabildiğimiz kadar en yukarıyla çıkmak istiyoruz."