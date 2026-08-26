26 Ağustos
Lyon-Fenerbahçe
0-2DA
26 Ağustos
AEK Athens-Levski
3-0DA
26 Ağustos
Viking-Dinamo Zagreb
1-1DA
26 Ağustos
NK Celje-Slovan Bratislava
1-1DA
26 Ağustos
Rapid Wien-Heart of Midlothian
5-6
26 Ağustos
Real Madrid-Real Sociedad
1-145'
26 Ağustos
Newcastle-West Bromwich
1-148'
26 Ağustos
Bradford City-Burnley
0-048'
26 Ağustos
Tottenham-Charlton Athletic
2-0DA
26 Ağustos
Preston North End-Everton
0-1DA

Emirhan Topçu: "Skoru korumak için değil kazanmak için geldik"

Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Emirhan Topçu, Kauno Zalgiris maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlı futbolcu, avantajı korumak için değil galibiyet için sahaya çıkacaklarını söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
AI özetini görmek için tıkla
calendar 26 Ağustos 2026 21:22
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Emirhan Topçu: 'Skoru korumak için değil kazanmak için geldik'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Emirhan Topçu, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Kauno Zalgiris ile oynanacak karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "SKORU KORUMAK İÇİN DEĞİL KAZANMAK İÇİN GELDİK"

İlk maçta alınan 3-0'lık galibiyetin önemli bir avantaj olduğunu belirten Emirhan Topçu, rövanşta da aynı ciddiyetle mücadele etmeleri gerektiğini söyledi:

"Geçen hafta iyi oynadık ve iyi skor aldık. İyi bir avantajla buraya geldik. Kazanmamız lazım, buraya skoru korumak için değil kazanmak için geldik. Skoru korumaya çalışırsak her şey olabilir. Elimizden ne geliyorsa onu yapmak istiyoruz. Kazanmaya geldik. Geçen haftaki maç oynanmamış gibi bakmamız lazım. Avrupa'da çıkabildiğimiz kadar en yukarıyla çıkmak istiyoruz."





Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.