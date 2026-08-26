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Berke Özer'den Fenerbahçe'ye kötü haber!

Lille forması giyen Berke Özer'den Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Lille, Orlanda Gill için transfer açıklamasında, Paraguaylı kaleci için, "Berke Özer'in yedeği olarak kadroya katıldı." ifadelerini kullandı.

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calendar 26 Ağustos 2026 22:02
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Berke Özer'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
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Lille, Fenerbahçe ile adı geçen Berke Özer'i bırakmaya niyeti olmadığını bir kez daha belli etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fransız ekibi, San Lorenzo'dan Paraguaylı kaleci Orlanda Gill'i kadrosuna kattı. Lille, bu transfer için 4 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Fransız temsilcisi, 26 yaşındaki kaleci Orlanda Gill ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

TRANSFER AÇIKLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Lille'in Orlanda Gill için yaptığı resmi transfer açıklamasında, "Berke Özer'in yedeği olarak kadroya katıldı." ifadeleri dikkat çekti.

Fransız ekibinin, bu açıklaması Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Berke Özer'i bırakmayacakları şeklinde yorumlandı.

Orlanda Gill, Lille ile 5 yıllık resmi sözleşme imzaladı.






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