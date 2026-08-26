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Oturarak Voleybol Milli Takýmý Avrupa þampiyonu!

Oturarak Voleybol Kadýn Milli Takýmý, Avrupa Þampiyonasý B Kategorisi finalinde Macaristan'ý 3-1 yenerek altýn madalya kazandý. Milli takým, A Kategorisi'ne ve Altýn Lig'e yükseldi.

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calendar 26 Aðustos 2026 21:39
Oturarak Voleybol Milli Takýmý Avrupa þampiyonu!
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Oturarak Voleybol Kadýn Milli Takýmý, Çekya'da düzenlenen Avrupa Þampiyonasý B Kategorisi finalinde Macaristan'ý 3-1 maðlup ederek altýn madalya kazandý. Sporx’i buradan Google’da iþaretle, en özel haberlere ilk sen ulaþ! Ýþaretle ÝÞARETLE Týkla Brno kentindeki organizasyonda Türkiye, finalde Macaristan ile karþýlaþtý.

Ay-yýldýzlý ekip, rakibini 25-8, 26-24, 25-27 ve 25-16'lýk setlerle 3-1 yenerek þampiyon oldu.

Avrupa Þampiyonasý A Kategorisi'nde mücadele etme hakký kazanan milli takým, ayný zamanda Altýn Lig'e yükseldi.

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