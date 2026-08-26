Fenerbahçe'de yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Diego Carlos için önemli bir gelişme yaşandı.
TRANSFER İÇİN BASTIRIYORLAR Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 33 yaşındaki stoper için geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapan Parma, sarı-lacivertliler ile yaptığı görüşmelerde ilerleme kaydetti.
Romano'nun haberine göre, Parma, dneyimli stoperi kadrosuna katabilmek için yoğun çaba harcıyor.
Brezilyalı stoper için Como ve Vasco da Gama gibi takımlar da gündeme gelmişti.
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonu Como'da kiralık geçiren 33 yaşındaki stoper, Serie A'da 27 maçta forma giydi. Carlos ayrıca İtalya Kupası'nda da 4 karşılaşmada görev yaptı. Diego Carlos, bu maçlarda savunma performansının yanı sıra 1 kez gol sevinci yaşamıştı.
Fenerbahçe ile mevcut sözleşmesi iki yıl daha devam eden Carlos'un, güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.
TRANSFER İÇİN BASTIRIYORLAR Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 33 yaşındaki stoper için geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapan Parma, sarı-lacivertliler ile yaptığı görüşmelerde ilerleme kaydetti.
Romano'nun haberine göre, Parma, dneyimli stoperi kadrosuna katabilmek için yoğun çaba harcıyor.
Brezilyalı stoper için Como ve Vasco da Gama gibi takımlar da gündeme gelmişti.
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonu Como'da kiralık geçiren 33 yaşındaki stoper, Serie A'da 27 maçta forma giydi. Carlos ayrıca İtalya Kupası'nda da 4 karşılaşmada görev yaptı. Diego Carlos, bu maçlarda savunma performansının yanı sıra 1 kez gol sevinci yaşamıştı.
Fenerbahçe ile mevcut sözleşmesi iki yıl daha devam eden Carlos'un, güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.