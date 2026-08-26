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İstanbulspor, Kubilay Sönmez'i kadrosuna kattı

İstanbulspor, Kubilay Sönmez ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

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calendar 26 Ağustos 2026 19:14 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2026 21:10
İstanbulspor, Kubilay Sönmez'i kadrosuna kattı
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Kubilay Sönmez'i 2 yıllığına renklerine bağladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Kubilay Sönmez ile 2 yıllık sözleşme imzaladı." denildi.

Geçen sezonu Manisa FK'de tamamlayan tecrübeli futbolcu, 2024-2025'te de sarı-siyahlı formayı giydi.

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