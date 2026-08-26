OLÝMPÝK LYON FENERBAHÇE MAÇI CANLI, TIKLA

GEÇEN SEZON PLAY-OFF'TA ELENDÝ

11 KEZ ELEMELERÝ GEÇEMEDÝ

ÝKÝ ÞAMPÝYONLUKTA UEFA KARARIYLA DEVLER LÝGÝ'NE GÝDEMEDÝ

"DEVLER LÝGÝ"NDE 6 KEZ YER ALDI

EN BÜYÜK BAÞARISI ÇEYREK FÝNAL

SARI LACÝVERTLÝ EKÝBÝN "DEVLER LÝGÝ" PERFORMANSI

Sezon



O



G



B



M



A



Y



1996-97



6



2



1



3



3



6



2001-02



6



-



-



6



3



12



2004-05



6



3



-



3



10



13



2005-06



6



1



1



4



7



14



2007-08



10



5



2



3



15



14



2008-09



6



-



2



4



4



11



Toplam



40



11



6



23



42



70





ÜST ÜSTE 7 MAÇ KAYBETTÝ

SON 12 MAÇTA 2 KEZ YENÝLDÝ

OLIMPIK LYON'LA 7.RANDEVU

Tarih



Maç



Skor



19.11.1959



Fenerbahçe-Nice



2-1



03.12.1959



Nice-Fenerbahçe



2-1



23.12.1959



Nice-Fenerbahçe



5-1



24.10.1973



Nice-Fenerbahçe



4-0



07.11.1973



Fenerbahçe-Nice



2-0



18.09.1985



Bordeaux-Fenerbahçe



2-3



02.11.1985



Fenerbahçe-Bordeaux



0-0



13.09.1994



Cannes-Fenerbahçe



4-0



27.09.1994



Fenerbahçe-Cannes



1-5



25.09.2001



Fenerbahçe-Olimpik Lyon



0-1



17.10.2001



Olimpik Lyon-Fenerbahçe



3-1



19.10.2004



Fenerbahçe-Olimpik Lyon



1-3



03.11.2004



Olimpik Lyon-Fenerbahçe



4-2



18.02.2010



Lille-Fenerbahçe



2-1



25.02.2010



Fenerbahçe-Lille



1-1



20.09.2012



Fenerbahçe-Marsilya



2-2



22.11.2012



Marsilya-Fenerbahçe



0-1



27.07.2016



Fenerbahçe-Monaco



2-1



03.08.2016



Monaco-Fenerbahçe



3-1



15.09.2022



Rennes-Fenerbahçe



2-2



27.10.2022



Fenerbahçe-Rennes



3-3



06.08.2024



Lille-Fenerbahçe



2-1



13.08.2024



Fenerbahçe-Lille



1-1



23.01.2025



Fenerbahçe-Olimpik Lyon



0-0



02.10.2025



Fenerbahçe-Nice



2-1



18.08.2026 Fenerbahçe-Olimpik Lyon 1-1

MUHTEMEL 11'LER

TUR ÝHTÝMALLERÝ

4 EKSÝK

ÞAMPÝYONLAR LÝGÝ ELEMELERÝNDE 48. MAÇ

AVRUPA KUPALARI PERFORMANSI

Organizasyon



O



G



B



M



A



Y



UEFA Kupasý



54



18



10



26



72



91



UEFA Avrupa Ligi



104



50



31



23



148



107



Avrupa Þampiyon Kulüpler Kupasý



33



9



4



20



30



70



UEFA Þampiyonlar Ligi eleme



47



18



15



14



68



53



UEFA Þampiyonlar Ligi



40



11



6



23



42



70



Avrupa Kupa Galipleri Kupasý



9



3



1



5



11



11



UEFA Konferans Ligi



18



12



-



6



44



23



TOPLAM



305



121



67



117



415



425





UEFA Þampiyonlar Ligi play-off turu rövanþ maçýnda Olimpik Lyon ile Fenerbahçe Parc OL'de karþý karþýya geliyor.Ýþte maçtan son dakika geliþmeleri...Fenerbahçe, geride kalan sezonda dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde play-off aþamasýnda Þampiyonlar Ligi'nin dýþýnda kaldý. Portekizli teknik adam liderliðinde organizasyonun 3. eleme turunda Hollanda'nýn Feyenoord ekibini geçmeyi baþaran Fenerbahçe, lig aþamasý öncesi Benfica'ya elenerek turnuvaya katýlamadý ve özlemini dindiremedi.Fenerbahçe, elemelerde daha önce 11 kez "Devler Ligi" hedefinden uzak kaldý. Avrupa'nýn kulüpler bazýndaki bir numaralý kupasýnda ilk kez 2002-2003 sezonunda eleme oynayan sarý-lacivertiler, Hollanda'nýn Feyenoord takýmýný geçmeyi baþaramadý. Sarý-lacivertliler, 3. eleme turunda rakibine 1-0 ve 2-0'lýk yenilgilerle boyun eðdi. Fenerbahçe, 2006-2007 sezonunda bu kulvarda 2. eleme turunda Faroe Adalarý'ndan Torshavn ekibini sahasýnda 4-0, deplasmanda ise 5-0'lýk skorlarla geçerken 3. eleme turunda Ukrayna'nýn Dinamo Kiev takýmýyla eþleþti. Sarý-lacivertliler, deplasmanda 3-1 yenildiði rakibiyle sahasýnda 2-2 berabere kaldý ve turu Ukrayna ekibi atladý. Þampiyon tamamladýðý 2010-2011 sezonuna kötü baþlayan Fenerbahçe, 3. eleme turunda Ýsviçre'nin Young Boys takýmýný geçmeyi baþaramadý. Sarý-lacivertli ekip, ilk maçta deplasmanda 2-2 berabere kaldýðý eþleþmede evindeki karþýlaþmada 1-0 yenilerek Þampiyonlar Ligi þansýný kaybetti. "Devler Ligi"ne 2012-2013 sezonunda 3. eleme turundan katýlan Fenerbahçe, Romanya'nýn Vaslui ekibini eleyerek play-off'a yükseldi. Rusya'nýn Spartak Moskova takýmýyla eþleþen sarý-lacivertliler, deplasmanda 2-1 yenildiði rakibiyle Ýstanbul'da 1-1 berabere kalarak Avrupa'da yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. Þampiyonlar Ligi elemelerine 2013-2014 sezonunda da 3. turdan dahil olan Fenerbahçe, Avusturya'nýn Salzburg takýmýný eleyerek play-off etabýna adýný yazdýrdý. Ýngiltere'nin Arsenal takýmýyla eþleþen Fenerbahçe, evinde 3-0, deplasmanda ise 2-0'lýk skorlarla rakibine maðlup oldu. Fenerbahçe, 2015-2016 sezonunda Ukrayna'nýn Shakhtar Donetsk takýmýyla 3. eleme turunda eþleþirken evinde 0-0 berabere kaldýðý rakibine deplasmanda 3-0 yenilerek elendi. Sarý-lacivertli ekip, 2016-2017 sezonunda Fransa'nýn Monaco ekibiyle 3. eleme turunda karþý karþýya geldi. Ýlk maçý sahasýnda 2-1'lik skorla geçen Fenerbahçe, deplasmanda ise rakibine 3-1 ile boyun eðdi. Fenerbahçe, 2018-2019 sezonunda 3. eleme turunda Portekiz'in Benfica ekibiyle eþleþti. Deplasmanda 1-0 yenildiði rakibiyle evinde 1-1 berabere kalan sarý-lacivertliler, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde 2022-2023 sezonunda 2. eleme turunda eþleþtiði Ukrayna'nýn Dinamo Kiev ekibiyle deplasmanda 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, sahasýnda rakibine 2-1 maðlup olarak Avrupa'nýn en büyük organizasyonuna katýlamadý. Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunda Jose Mourinho yönetiminde Ýsviçre'nin Lugano ekibini 2. eleme turunda deplasmanda 4-3, evinde ise 2-1'lik skorlarla geçerek adýný 3. eleme turuna yazdýrdý. Sarý-lacivertliler, bu turda Fransa'nýn Lille ekibiyle karþýlaþtý. Ýlk maçý deplasmanda 2-1 kaybeden Fenerbahçe, Kadýköy'de 1-0'lýk skorla karþýlaþmayý uzatmalara taþýdý. Rövanþýn uzatma bölümünde rakibiyle 1-1 berabere kalan sarý-lacivertli ekip, hedefine ulaþamadý. Fenerbahçe, geçen sezon ise yine Mourinho yönetiminde 3. eleme turunda Feyenoord'u eleyerek play-off turuna adýný yazdýrdý. Bu turda Benfica ile eþleþen sarý-lacivertli ekip, evinde golsüz berabere kaldýðý rakibine deplasmanda 1-0 yenilerek 11. kez organizasyona elemelerden katýlamadý.Fenerbahçe, UEFA kararýyla Süper Lig'de þampiyon olduðu 2 sezonun ardýndan Þampiyonlar Ligi'nde boy gösteremedi. Süper Lig'de 2010-2011 sezonunu þampiyon tamamlayan sarý-lacivertliler, UEFA Þampiyonlar Ligi'ne direkt katýlma hakkýný elde etmesine raðmen "þike soruþturmasý" sebebiyle Avrupa'ya gidemedi. Fenerbahçe, 2013-2014 sezonunun baþýnda play-off turunda elenmesinin hemen ardýndan UEFA'dan "2 yýl Avrupa kupalarýndan men" cezasý aldý. Sarý-lacivertli ekip, bu ceza sebebiyle söz konusu sezonda Süper Lig þampiyonu olsa da 2014-2015'te Þampiyonlar Ligi'ne katýlamadý.UEFA Þampiyonlar Ligi'ne ilk kez 1996-1997 sezonunda katýlan Fenerbahçe, daha sonra sýrasýyla 2001-2002, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarýnda grup aþamasýnda ter döktü. Fenerbahçe, daha önce 6 kez katýldýðý UEFA Þampiyonlar Ligi organizasyonundaki 40 maçta 11 galibiyet elde etti. Avrupa'nýn bir numaralý kupasýna katýldýðý sezonlarda sahadan 6 kez beraberlikle ayrýlan sarý-lacivertli takým, 23 maçý ise kaybetti.Fenerbahçe, UEFA Þampiyonlar Ligi'nde bugüne dek en büyük baþarýsýný 2007-2008 sezonunda çeyrek final oynayarak elde etti. Brezilyalý teknik direktör Arthur Zico yönetiminde çeyrek finale kadar yükselen Fenerbahçe, ayný zamanda Avrupa kupalarý tarihindeki en baþarýlý sezonunu yaþadý. Sarý-lacivertliler, söz konusu sezonda Ýngiltere'nin Chelsea takýmýna elenerek yarý finalin kapýsýndan döndü.Fenerbahçe'nin UEFA Þampiyonlar Ligi'ndeki performans tablosu þöyle:UEFA Þampiyonlar Ligi play-off turunda 1-1'in rövanþýnda Fransa temsilcisi Olimpik Lyon'a konuk olacak Fenerbahçe, Fransýz takýmlarýyla 27. randevusuna çýkacak. Avrupa kupalarýnda Fransýz ekipleriyle 26 kez karþý karþýya gelen sarý-lacivertliler, bu maçlarda 6 kez kazanýrken, 8 mücadelede sahadan beraberlikle ayrýldý. Fenerbahçe, 12 kez rakiplerine kaybetti. Sarý-lacivertli takýmýn attýðý 32 gole Fransýz ekipleri, 53 golle yanýt verdi.Fenerbahçe, ilk olarak 1959-1960 sezonunda bir Fransýz takýmýyla karþýlaþtý. Avrupa Þampiyon Kulüpler Kupasý'nda Nice'le eþleþen sarý-lacivertliler, sahasýndaki maçý 2-1 kazanýrken, deplasmanda ise 2-1 maðlup oldu. Bu sonucun ardýndan iki takým Ýtalya'da üçüncü bir maça çýktý. Nice, sahadan 5-1 galip ayrýlýrken, Fenerbahçe organizasyona veda etti. Sarý-lacivertli takým, 1973-1974 sezonunda da Nice'le eþleþti. Fransa'da oynanan ilk maçý Nice 4-0 kazandý, Ýstanbul'da ise Fenerbahçe 2-0 galip geldi. 1985-1986 sezonunda Avrupa Þampiyon Kulüpler Kupasý'nda Bordeaux'yla eþleþen sarý-lacivertliler, rakibini deplasmanda 3-2 yenerken, Ýstanbul'da oynanan rövanþ müsabakasý ise 0-0 bitti. Fenerbahçe, bu sonuçla turu geçen taraf oldu.1994-1995 sezonunda Cannes ile eþleþen Fenerbahçe, 2 maçta da rakibine farklý yenildi. Deplasmanda 4-0 kaybeden sarý-lacivertliler, sahasýnda da 5-1 maðlup oldu. Fenerbahçe, 2001-2002 sezonunda UEFA Þampiyonlar Ligi'nde Olimpik Lyon'la ayný grupta yer aldý. Lyon, gruptaki ilk maçý 1-0, ikinci maçý 3-1 kazandý. Sarý-lacivertli ekip, 2004-2005 sezonunda da UEFA Þampiyonlar Ligi'nde Olimpik Lyon'la gruplarda karþý karþýya geldi. Ýstanbul'daki mücadeleyi 3-1 kazanan Lyon, sahasýndaki maçtan da 4-2 galip ayrýldý. 2009-2010 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde boy gösteren sarý-lacivertli ekip, son 32 turunda Lille'le eþleþti. Fransa'daki ilk maçý Lille 2-1 kazanýrken, Ýstanbul'da oynanan mücadele ise 1-1 beraberlikle sonuçlandý. Fenerbahçe, bu periyotta Fransýz ekipleriyle oynadýðý 8 mücadelede 7 yenilgi yaþarken 1 maçtan da beraberlikle ayrýldý.2009-2010 sezonunda Lille'e deplasmanda 2-1 kaybeden Fenerbahçe, bu maçýn ardýndan Fransýz ekipleriyle çýktýðý son 12 müsabakada 3 galibiyet ve 7 beraberlik yaþarken 2 maçta maðlup oldu. Lille ile 1-1 berabere kaldýðý maçýn ardýndan 2012-2013 sezonunda UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda boy gösteren sarý-lacivertliler, Marsilya'yla sahasýnda 2-2 berabere kalýrken, deplasmanda ise 1-0 kazandý. Fenerbahçe, 2016-2017 sezonunda UEFA Þampiyonlar Ligi elemelerinde Monaco'yla eþleþti. 3'üncü eleme turu ilk maçýnda rakibini sahasýnda 2-1 maðlup eden sarý-lacivertliler, deplasmanda ise 3-1 kaybetti. 2022-2023 sezonunda UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nu zirvede tamamlayan Fenerbahçe, grupta 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Sarý-lacivertlilerin yaþadýðý 2 beraberlik de Rennes karþýsýndaydý. Deplasmanda rakibi karþýsýnda 2-0 geriye düþen Fenerbahçe, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrýldý. Rennes ile Ýstanbul'da oynanan maçta ise sarý-lacivertli ekip 3-0 geriye düþmesine karþýn mücadeleyi 3-3 eþitlikle tamamladý. 2024-2025 sezonunda UEFA Þampiyonlar Ligi play-off turunda Lille'le eþleþen sarý-lacivertliler, rakibine deplasmanda 2-1 maðlup oldu. Rövanþ maçýnda normal süreyi 1-0 önde tamamlayan Fenerbahçe, 118. dakikada penaltýdan yediði golle rakibiyle 1-1 berabere kalarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. Lig aþamasýnda Olimpik Lyon'la eþleþen Fenerbahçe, rakibiyle iç sahada 0-0 berabere kaldý. Fenerbahçe, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde lig aþamasýnda iç sahadaki ilk maçýnda Nice ile karþýlaþtý ve rakibini 2-1 maðlup etti. Sarý-lacivertliler, son olarak ise Olimpik Lyon ise sahasýnda 1-1 berabere kaldý.Bugüne kadar Fransýz ekipleriyle 26 kez karþý karþýya gelen Fenerbahçe, bu maçlarýn 6'sýný Olimpik Lyon'la oynadý. 2001-2002 ve 2004-2005 sezonlarýnda UEFA Þampiyonlar Ligi'nde Olimpik Lyon'la ayný grupta mücadele eden sarý-lacivertliler, rakibiyle oynadýðý 4 maçta da maðlup oldu. Ýki ekip, daha sonra 2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde karþý karþýya geldi ve Ýstanbul'daki mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandý. Son olarak iki takým arasýnda UEFA Þampiyonlar Ligi play-off turunda oynanan ilk müsabaka 1-1 eþitlikle sona erdi. Fenerbahçe ile Olimpik Lyon arasýnda oynanan 6 maçta sarý-lacivertliler 5 kez gol sevinci yaþarken Olimpik Lyon ise 12 gol kaydetti.Fenerbahçe'nin Fransýz ekipleriyle oynadýðý mücadeleler þu þekilde:Fenerbahçe, UEFA Þampiyonlar Ligi play-off turunda 1-1'in rövanþýnda Fransa'nýn Olimpik Lyon takýmýyla deplasmanda karþý karþýya gelecek. Groupama Stadý'nda oynanacak karþýlaþma, TSÝ 22.00'de baþlayacak. Müsabakayý, Ýtalya Futbol Federasyonundan Maurizio Mariani yönetecek. Mariani'nin yardýmcýlýklarýný ayný ülkeden Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni yapacak. Karþýlaþmanýn dördüncü hakemi, Luca Zufferli olacak. Karþýlaþma TRT 1 ekranlarýndan canlý olarak yayýnlanacak.Greif, Maitland, Kluivert, Niakhate, Abner, Tolisso, Morton, Tessmann, Nuamah, Fofana, Openda.Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Ýsmail Yüksek, Guendouzi, Greenwood, Nene, Talisca.Eþleþmenin ilk karþýlaþmasýnda Kadýköy'de rakibiyle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, müsabakayý kazanarak UEFA Þampiyonlar Ligi'nde lig aþamasýna katýlmayý hedefliyor.Fenerbahçe, ilk maçta berabere kaldýðý rakibini normal sürede yenmesi durumunda adýný UEFA Þampiyonlar Ligi'ne yazdýracak. Ev sahibi ekibin, galip gelmesi halinde turu geçeceði eþleþmede beraberlik durumunda ise mücadele uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da eþitliðin bozulmamasý halinde seri penaltý atýþlarý, turu geçen tarafý belirleyecek.Fenerbahçe, Olimpik Lyon karþýsýnda 4 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarý-lacivertlilerde sakatlýklarý bulunan Mert Günok, Çaðlar Söyüncü ve Marco Asensio'nun yaný sýra kafa travmasý geçiren Kerem Aktürkoðlu, müsabakada forma giyemeyecek. UEFA Þampiyonlar Ligi play-off turu rövanþ maçýnda Fransa'nýn Olimpik Lyon takýmýna konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarýndaki 306. karþýlaþmasýna çýkacak. Sarý-lacivertliler, Avrupa kupalarýnda çýktýðý 305 müsabakada 121 galibiyet elde ederken 67 beraberlik aldý. Sahadan 117 kez maðlup ayrýlan Fenerbahçe, 305 mücadelede rakip fileleri 415 kez havalandýrdý, kalesinde ise 425 gol gördü.Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralý organizasyonunun elemelerinde 48. maçýný oynayacak. UEFA Þampiyonlar Ligi elemelerindeki 47 karþýlaþmada 18 galibiyet elde eden sarý-lacivertliler, 15 maçtan beraberlikle ayrýldý. Fenerbahçe, 14 müsabakayý ise maðlubiyetle tamamladý. Sarý-lacivertliler, söz konusu 47 maçta rakip fileleri 68 kez havalandýrýrken kalesinde 53 gol gördü.Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarýndaki performansý þöyle:UEFA Þampiyonlar Ligi play-off turunda 1-1'in rövanþýnda Fransa temsilcisi Olimpik Lyon'a konuk olacak Fenerbahçe, 17 sezondur katýlamadýðý Þampiyonlar Ligi'ne 1 maç uzakta bulunuyor. Avrupa'nýn kulüpler bazýndaki en büyük organizasyonunda en son 2008-2009 sezonunda lig aþamasýna kalan sarý-lacivertli takýmýn, Þampiyonlar Ligi'nde boy gösterebilmesi için Fransýz ekibini organizasyon dýþýnda býrakmasý gerekiyor. Eþleþmenin ilk maçýnda evinde rakibiyle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, müsabakada turu geçerek 17 sezon sonra UEFA Þampiyonlar Ligi'nde boy göstermeyi hedefliyor. Organizasyona ilk kez 1996-1997 sezonunda katýlan Fenerbahçe, 2001-2002, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarýnda da grup ve lig aþamasýna kaldý. Sarý-lacivertliler, 2011-2012 sezonunda UEFA Þampiyonlar Ligi'ne direkt katýlma hakkýný elde etmesine raðmen "þike soruþturmasý" sebebiyle Avrupa'ya gidemedi. Fenerbahçe, 2013-2014 sezonunun baþýnda play-off turunda elenmesinin ardýndan UEFA'dan "2 yýl Avrupa kupalarýndan men" cezasý aldý. Sarý-lacivertliler, Süper Lig'de 2013-2014 sezonunu þampiyon tamamlamasýna karþýn bu cezasý nedeniyle organizasyonda yer alamadý.