26 Ağustos
Lyon-Fenerbahçe
22:00
26 Ağustos
AEK Athens-Levski
22:00
26 Ağustos
Viking-Dinamo Zagreb
22:00
26 Ağustos
NK Celje-Slovan Bratislava
22:00
26 Ağustos
Rapid Wien-Heart of Midlothian
1-075'
26 Ağustos
Real Madrid-Real Sociedad
22:00
26 Ağustos
Newcastle-West Bromwich
21:45
26 Ağustos
Bradford City-Burnley
21:45
26 Ağustos
Tottenham-Charlton Athletic
21:45
26 Ağustos
Preston North End-Everton
22:00

Galatasaray'dan Deniz Gül hamlesi!

Galatasaray, milli futbolcu Deniz Gül'ün transferi için Porto'ya teklif yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
AI özetini görmek için tıkla
calendar 26 Ağustos 2026 20:08
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan Deniz Gül hamlesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (4)
Google News
Galatasaray, hücuma yapacağı takviyeler için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, Porto forması giyen Deniz Gül için hamlede bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla PORTO'YA RESMİ TEKLİF

Ertan Süzgün'ün haberine göre, Galatasaray, daha önce de gündeme gelen 22 yaşındaki futbolcu için Porto'ya teklif yaptı.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Galatasaray, Deniz Gül'ün temsilcisi ve Porto ile temaslarına devam ediyor.

PERFORMANSI VE SÖZLEŞMESİ

Porto'da bu sezon 4 maçta süre bulan genç futbolcu, 120 dakika sahada kaldı. Deniz Gül, geçen sezon ise Portekiz ekibinde 44 maçta süre buldu ve 7 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.



Galatasaray


Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen milli futbolcunun, kulübü Porto ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.  

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.