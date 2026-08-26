Galatasaray, hücuma yapacağı takviyeler için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, Porto forması giyen Deniz Gül için hamlede bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE PORTO'YA RESMİ TEKLİF
Ertan Süzgün'ün haberine göre, Galatasaray, daha önce de gündeme gelen 22 yaşındaki futbolcu için Porto'ya teklif yaptı.
GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
Galatasaray, Deniz Gül'ün temsilcisi ve Porto ile temaslarına devam ediyor.
PERFORMANSI VE SÖZLEŞMESİ
Porto'da bu sezon 4 maçta süre bulan genç futbolcu, 120 dakika sahada kaldı. Deniz Gül, geçen sezon ise Portekiz ekibinde 44 maçta süre buldu ve 7 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.
Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen milli futbolcunun, kulübü Porto ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
Ertan Süzgün'ün haberine göre, Galatasaray, daha önce de gündeme gelen 22 yaşındaki futbolcu için Porto'ya teklif yaptı.
GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
Galatasaray, Deniz Gül'ün temsilcisi ve Porto ile temaslarına devam ediyor.
PERFORMANSI VE SÖZLEŞMESİ
Porto'da bu sezon 4 maçta süre bulan genç futbolcu, 120 dakika sahada kaldı. Deniz Gül, geçen sezon ise Portekiz ekibinde 44 maçta süre buldu ve 7 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.
Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen milli futbolcunun, kulübü Porto ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.