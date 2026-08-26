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Zalgiris'ten Beşiktaş'a karşı umut sözleri!

Kauno Zalgiris Teknik direktörü Zeljko Sopic, "Kolay olmayacağını biliyorum ama yarın olumlu bir sonuç almak için her şeyi yapacağız. Futbolda ne olacağını asla bilemezsiniz. Bazen biraz daha şansınız yaver gider" dedi.

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calendar 26 Ağustos 2026 20:18
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Zalgiris'ten Beşiktaş'a karşı umut sözleri!
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UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanşında yarın TSİ 20.00'de sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek Kauno Zalgiris'te teknik direktörü Zeljko Sopic, Dariaus ir Gireno Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Oyuncularının İstanbul'da olduğu gibi yüzde 100'ünü vereceğinden emin olduğunu söyleyen Sopic, "Beşiktaş'a karşı 3-0 geride olduğumuzu biliyoruz. Ben gerçekçi bir adamım, kolay olmayacağını biliyorum ama yarın olumlu bir sonuç almak için her şeyi yapacağız. Futbolda ne olacağını asla bilemezsiniz. Bazen biraz daha şansınız yaver gider, diğer takım bir hata yapar ya da bir kart görür veya başka bir şey olur. O zaman maç her iki tarafa da gidebilir; ama dürüstçe, gerçekçi bir şekilde, Beşiktaş'ı kolayca geçebileceğimizi hayal etmiyoruz çünkü normalde o kalite Beşiktaş'ın tarafında. Oyuncularımın İstanbul'daki gibi her şeyi vereceğinden yüzde 100 eminim" ifadelerini kullandı.

"OYUNCULARIMIN YÜZDE 95'İ İSTANBUL'DAKİ GİBİ BİR ATMOSFERDE HİÇ OYNAMADI"

İstanbul'da oynanan ilk maçtaki atmosferle ilgili de konuşan Sopic, "Oyuncularımın yüzde 95'i İstanbul'daki gibi bir atmosferde hiç oynamadı. Genellikle birkaç bin kişinin önünde oynuyorsanız ve 40 bin taraftarın önünde oynamaya giderseniz muhteşemdir. Borussia Dortmund'da oynadığım dönemde Galatasaray'a karşı UEFA Kupası'nda oynadığım maçta da benzer atmosfer vardı. Oyuncularımızın bu atmosferde oynamasından dolayı çok mutluydum çünkü bu kolay değil, hiç kolay değil" diye konuştu.





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