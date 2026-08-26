Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, hentbolda Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan siyah-beyazlı takımı yayımladığı mesajla tebrik etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Adalı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Bu akşam THF Cumhurbaşkanlığı Kupası finalini kazanarak, Türk hentbolunun en prestijli kupasını müzemize getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ankara'daki finalde Beşiktaşımızı yalnız bırakmayan, takımımızı en iyi şekilde destekleyen taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bu sezon da tüm kulvarlarda şampiyonluk için mücadele edecek, 'Parkede Ekol Beşiktaş Hentbol' sloganının gereğini yerine getireceğiz. Şampiyon Hentbol takımımızı, oyuncularımızı ve teknik heyetimizi kutluyor, gösterdikleri mücadele ve camiamıza yaşattıkları sevinç için kendilerine yürekten teşekkür ediyorum."
"Bu akşam THF Cumhurbaşkanlığı Kupası finalini kazanarak, Türk hentbolunun en prestijli kupasını müzemize getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ankara'daki finalde Beşiktaşımızı yalnız bırakmayan, takımımızı en iyi şekilde destekleyen taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bu sezon da tüm kulvarlarda şampiyonluk için mücadele edecek, 'Parkede Ekol Beşiktaş Hentbol' sloganının gereğini yerine getireceğiz. Şampiyon Hentbol takımımızı, oyuncularımızı ve teknik heyetimizi kutluyor, gösterdikleri mücadele ve camiamıza yaşattıkları sevinç için kendilerine yürekten teşekkür ediyorum."