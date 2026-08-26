Fenerbahçe'nin Lyon ile deplasmanda oynadığı maçta tartışma yaratan bir pozisyon yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Lyon, Kail Boudache'nin 72. dakikada attığı golle Fenerbahçe karşısında 2-2'yi buldu.
Fenerbahçeli futbolcular, bu pozisyonda hem ofsayt hem de faul bekledi ve gole yoğun itirazlarda bulundu.
Hakem Maurizio Mariani, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi. Hakem Mariani, Archie Brown'a faul yapıldığını işaret ederek golü iptal etti.
Fenerbahçeli futbolcular, bu pozisyonda hem ofsayt hem de faul bekledi ve gole yoğun itirazlarda bulundu.
Hakem Maurizio Mariani, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi. Hakem Mariani, Archie Brown'a faul yapıldığını işaret ederek golü iptal etti.
İşte Lyon'un iptal edilen golü🎥pic.twitter.com/3tBUS05K47 https://t.co/opQw2l1Ix0
— Sporx (@sporx) August 26, 2026