26 Ağustos
Lyon-Fenerbahçe
1-2
26 Ağustos
AEK Athens-Levski
4-0
26 Ağustos
Viking-Dinamo Zagreb
3-1
26 Ağustos
NK Celje-Slovan Bratislava
1-2115'
26 Ağustos
Rapid Wien-Heart of Midlothian
5-6
26 Ağustos
Real Madrid-Real Sociedad
4-1
26 Ağustos
Newcastle-West Bromwich
3-2
26 Ağustos
Bradford City-Burnley
4-2
26 Ağustos
Tottenham-Charlton Athletic
5-1
26 Ağustos
Preston North End-Everton
0-4

Lyon - Fenerbahçe maçında olay yaratan pozisyon: Fenerbahçe'den itirz!

Lyon'un Fenerbahçe karşısında bulduğu ikinci gol, faul gerekçesiyle iptal edildi.

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calendar 26 Ağustos 2026 23:36
Haber: Sporx.com
Lyon - Fenerbahçe maçında olay yaratan pozisyon: Fenerbahçe'den itirz!
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Fenerbahçe'nin Lyon ile deplasmanda oynadığı maçta tartışma yaratan bir pozisyon yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Lyon, Kail Boudache'nin 72. dakikada attığı golle Fenerbahçe karşısında 2-2'yi buldu.

Fenerbahçeli futbolcular, bu pozisyonda hem ofsayt hem de faul bekledi ve gole yoğun itirazlarda bulundu.

Hakem Maurizio Mariani, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi. Hakem Mariani, Archie Brown'a faul yapıldığını işaret ederek golü iptal etti.





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