26 Ağustos
Lyon-Fenerbahçe
1-2
26 Ağustos
AEK Athens-Levski
4-0
26 Ağustos
Viking-Dinamo Zagreb
3-1
26 Ağustos
NK Celje-Slovan Bratislava
1-2UZS
26 Ağustos
Rapid Wien-Heart of Midlothian
5-6
26 Ağustos
Real Madrid-Real Sociedad
4-1
26 Ağustos
Newcastle-West Bromwich
3-2
26 Ağustos
Bradford City-Burnley
4-2
26 Ağustos
Tottenham-Charlton Athletic
5-1
26 Ağustos
Preston North End-Everton
0-4

Milan Skriniar: "Çok güçlüyüz ve bunu biliyoruz!"

Fenerbahçe forması giyen Milan Skriniar, Lyon galibiyetinin ardından canlı yayında açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 27 Ağustos 2026 01:11
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Milan Skriniar: 'Çok güçlüyüz ve bunu biliyoruz!'
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Fenerbahçe'nin kaptanı Milan Skriniar, Lyon galibiyetinin ardından Tivibu Spor'a açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Deneyimli savunma oyuncusu, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Harika bir takıma karşı oynadık. Lyon'a baktığınızda, kaliteli oyuncular var, güçlü bir takıma karşı oynadık. Bunun üstesinden iyi geldiğimizi düşünüyorum. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Hocamızı, tüm Fenerbahçe camiasını tebrik ediyorum. Biz çok güçlüyüz ve bunu da biliyoruz. Fenerbahçe yeniden Şampiyonlar Ligi'nde, hak ettiği yerde!" dedi.

Milan Skriniar, "Kendimi harika hissediyorum. Bu takımın kaptanı olmak büyük bir mutluluk ve onur. Takım olarak her zaman en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum her zaman. Bu galibiyeti, bana göre hak ettik. Bugünkü galibiyetimiz, hak edilmiş bir galibiyet. Şampiyonlar Ligi'ne kaldığımız için mutluyum. Zaten kadro olarak da bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Çalışmaların karşılığını aldık diye düşünüyorum. Büyük bir mutluluk. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Biz onlarla birlikte mutluyuz. Birlikte olduğumuzda güçlüyüz. Bu akşam galibiyeti kutlayacağız ama yarından itibaren lige en şekilde konsantre olmamız lazım çünkü oynayacağımız zor bir maç olacak." sözlerini sarf etti.





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