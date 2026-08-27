Lyon'u eleyen ve Þampiyonlar Ligi hasretine son veren Fenerbahçe, önemli bir gelirin sahibi oldu. Fenerbahçe, Devler Ligi gelirinde ezeli rakibi Galatasaray'ý da geçti. Sporx’i buradan Google’da iþaretle, en özel haberlere ilk sen ulaþ! ÝÞARETLE Sarý-kýrmýzýlýlar minimum 30,1 milyon euro'luk geliri garantilerken, Fenerbahçe ise minimum 31,2 milyon euro'luk geliri garantiledi.
Fenerbahçe, katsayý sýralamasýnda Galatasaray'a göre üst sýralarda olduðu için daha fazla gelir elde edecek.
Ligde alýnacak galibiyet, beraberlik ve tur atlamalarda bu gelir daha da artacak.
Fenerbahçe, katsayý sýralamasýnda Galatasaray'a göre üst sýralarda olduðu için daha fazla gelir elde edecek.
Ligde alýnacak galibiyet, beraberlik ve tur atlamalarda bu gelir daha da artacak.