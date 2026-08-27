26 Aðustos
Lyon-Fenerbahçe
1-2
26 Aðustos
AEK Athens-Levski
4-0
26 Aðustos
Viking-Dinamo Zagreb
3-1
26 Aðustos
NK Celje-Slovan Bratislava
1-2UZS
26 Aðustos
Rapid Wien-Heart of Midlothian
5-6
26 Aðustos
Real Madrid-Real Sociedad
4-1
26 Aðustos
Newcastle-West Bromwich
3-2
26 Aðustos
Bradford City-Burnley
4-2
26 Aðustos
Tottenham-Charlton Athletic
5-1
26 Aðustos
Preston North End-Everton
0-4

Ýþte Fenerbahçe'yi bekleyen gelir

Þampiyonlar Ligi'ne kalan Fenerbahçe, 31,2 milyon euro gelir elde etti. Galatasaray ise Devler Ligi'nden 30,1 milyon euro gelir elde edecek.

SPORX AI BAKIÞI
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calendar 27 Aðustos 2026 01:51
Haber: Sporx.com, Fotoðraf: AA
Ýþte Fenerbahçe'yi bekleyen gelir
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Lyon'u eleyen ve Þampiyonlar Ligi hasretine son veren Fenerbahçe, önemli bir gelirin sahibi oldu. Fenerbahçe, Devler Ligi gelirinde ezeli rakibi Galatasaray'ý da geçti. Sporx’i buradan Google’da iþaretle, en özel haberlere ilk sen ulaþ! Ýþaretle ÝÞARETLE Týkla Sarý-kýrmýzýlýlar minimum 30,1 milyon euro'luk geliri garantilerken, Fenerbahçe ise minimum 31,2 milyon euro'luk geliri garantiledi.

Fenerbahçe, katsayý sýralamasýnda Galatasaray'a göre üst sýralarda olduðu için daha fazla gelir elde edecek.

Ligde alýnacak galibiyet, beraberlik ve tur atlamalarda bu gelir daha da artacak.







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