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26 Ağustos
Tottenham-Charlton Athletic
5-1
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Paulo Fonseca'dan Fenerbahçe sonrası tepki!

Lyon Teknik Direktörü Paulo Fonseca, Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 27 Ağustos 2026 01:40
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Paulo Fonseca'dan Fenerbahçe sonrası tepki!
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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olarak elenen Olimpik Lyon'da teknik direktör Paulo Fonseca hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Groupama Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fonseca, karşılaşmanın bitiş düdüğüyle soyunma odasına indiğini belirterek maç sonunda yaşananları görmediğini söyledi.

Karışık duygular yaşadıklarını vurgulayan Fonseca, "Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyorduk, hayal kırıklığı yaşıyoruz. Taraftarlarımızın oluşturduğu muhteşem atmosferle turu geçmek istiyorduk, oyuncular bireysel olarak çok iyi oynadılar. Takım elinden geleni yaptı, 2 golümüz iptal oldu, bir de direkten dönen top vardı. Güzel tepkiler verdik. Oyuncular sonuna kadar mücadele ettiler." ifadelerini kullandı.

Devre arasında takımla yaptığı toplantıda sonuna kadar mücadele edeceklerini söylediğini belirten Fonseca, "Sonuna kadar mücadele edip vazgeçmememiz gerektiğini biliyorduk. Sonucu değiştirebilirdik ve bunun mümkün olduğunu gösterdik." diye konuştu.

KIZDIRAN SORU

Bir basın mensubunun değişikliklerin geç yapıldığına dair sorusunu da yanıtlayan Fonseca, bu soruya tepki göstermesinin ardından şunları kaydetti:

"Maçın ardından oyuncu değişikliğini konuşmak kolay. Kötü bir antrenör olduğumu mu söylemek istiyorsunuz bilmiyorum. Bu sorulara artık alıştım, hep aynı. Her maçtan sonra aynı soru."





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