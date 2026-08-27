26 Aðustos
Lyon-Fenerbahçe
1-2
26 Aðustos
AEK Athens-Levski
4-0
26 Aðustos
Viking-Dinamo Zagreb
3-1
26 Aðustos
NK Celje-Slovan Bratislava
1-2UZS
26 Aðustos
Rapid Wien-Heart of Midlothian
5-6
26 Aðustos
Real Madrid-Real Sociedad
4-1
26 Aðustos
Newcastle-West Bromwich
3-2
26 Aðustos
Bradford City-Burnley
4-2
26 Aðustos
Tottenham-Charlton Athletic
5-1
26 Aðustos
Preston North End-Everton
0-4

18 yýl sonra iki takýmla Þampiyonlar Ligi: Muhtemel rakipler

Þampiyonlar Ligi'nde 18 yýl sonra iki Türk takýmý mücadele edecek. Galatasaray ve Fenerbahçe, bu yýl Devler Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek. Ýki ezeli rakibin, Þampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipleri belli oldu...

SPORX AI BAKIÞI
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calendar 27 Aðustos 2026 00:40 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Aðustos 2026 01:48
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoðraf: AA
18 yýl sonra iki takýmla Þampiyonlar Ligi: Muhtemel rakipler
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Þampiyonlar Ligi'nde iki Türk takýmý 18 yýl aradan sonra mücadele edecek. Sporx’i buradan Google’da iþaretle, en özel haberlere ilk sen ulaþ! Ýþaretle ÝÞARETLE Týkla Fenerbahçe'nin Lyon'u elemesiyle birlikte sarý-lacivertliler ile birlikte doðrudan turnuvaya katýlan Galatasaray, bu yýl Þampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek.

Þampiyonlar Ligi'nde daha önce 2007-2008 sezonunda Beþiktaþ ve Fenerbahçe, birlikte mücadele etmiþlerdir.

SON 16'DA KARÞILAÞABÝLÝRLER

Þampiyonlar Ligi'ne katýlan Fenerbahçe ve Galatasaray, lig aþamasýnda karþýlaþamayacak. Ýki takým, Devler Ligi'nde alacaklarý sonuçlar ve sýralamaya göre son 16 turunda karþýlaþabilir.

KURALAR NE ZAMAN?

UEFA Þampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu lig aþamasý eþleþmeleri perþembe günü belli olacak.





Avrupa'nýn bir numaralý futbol organizasyonunun lig aþamasý kuralarý, Monako'da TSÝ 19.00'da çekilecek.

Katýlan 36 takým, katsayý sýralamalarýna göre dört torbaya ayrýlacak ve her takým için 8 rakip belirlenecek. Fenerbahçe ve Galatasaray, her torbadan 2'þer takýmla eþleþecek.

UEFA Þampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu finali, Ýspanya'nýn baþkenti Madrid'deki Metropolitano Stadý'nda oynanacak.

DEVLER LÝGÝ'NDE TORBALAR



MAÇ TAKVÝMÝ

Þampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri ise þu þekilde:

1. Hafta: 8/10 Eylül

2. Hafta: 13/14 Ekim

3. Hafta: 20/21 Ekim

4. Hafta: 3/4 Kasým

5. Hafta: 24/25 Kasým

6. Hafta: 8/9 Aralýk

7. Hafta: 19/20 Ocak 2027

8. Hafta: 27 Ocak 2027

UEFA Þampiyonlar Ligi'nde lig aþamasý sonrasýnda finale kadar oynanacak turlarýn tarihleri:

Son 16 play-off turu: 16/17 ve 23/24 Þubat 2027

Son 16 turu: 9/10 ve 16/17 Mart 2027

Çeyrek finaller: 6/7 ve 13/14 Nisan 2027

Yarý finaller: 27/28 Nisan ve 4/5 Mayýs 2027

Final: 5 Haziran 2027 (Madrid)



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