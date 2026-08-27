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26 Aðustos
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Fenerbahçe, 5. kez elemelerden Devler Ligi'nde!

Olimpik Lyon'u eleyerek Þampiyonlar Ligi'nde lig aþamasýna kalan Fenerbahçe, tarihinde 5. kez elemelerden gelerek Devler Ligi'ne katýlma hakký elde etti.

SPORX AI BAKIÞI
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calendar 27 Aðustos 2026 00:36
Fotoðraf: AA
Fenerbahçe, 5. kez elemelerden Devler Ligi'nde!
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Fenerbahçe, Olimpik Lyon'u eleyerek 2008-2009 sezonunun ardýndan yeniden elemelerden gelerek UEFA Þampiyonlar Ligi'nde mücadele etme baþarýsý gösterdi. Sporx’i buradan Google’da iþaretle, en özel haberlere ilk sen ulaþ! Ýþaretle ÝÞARETLE Týkla Sarý-lacivertliler, bugüne kadar 1996-1997, 2001-2002, 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarýnda elemeleri geçerek Þampiyonlar Ligi'nde yer almýþtý. Lyon engelini aþan Fenerbahçe, böylece 5. kez elemelerden gelerek Devler Ligi'nde boy gösterme hakký kazandý.

ÝLK KEZ 1996-1997'DE

Fenerbahçe, ilk kez 1996-1997 sezonunda Þampiyonlar Ligi gruplarýnda mücadele etti. Sarý-lacivertliler, elemelerde Ýsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i saf dýþý býrakarak gruplara yükseldi.

2001-2002 sezonunda yeniden Þampiyonlar Ligi'nde yer alan Fenerbahçe, eleme turunda Ýskoçya ekibi Rangers'ý geçmeyi baþardý.

2007-2008'DE ÇEYREK FÝNAL

Fenerbahçe, 2007-2008 sezonunda elemelerde Anderlecht'i eleyerek gruplara kaldý. Sarý-lacivertliler, grup aþamasýnýn ardýndan yoluna devam ederek kulüp tarihinde ilk kez Þampiyonlar Ligi çeyrek finaline yükseldi.





Bir sonraki sezon olan 2008-2009'da ise Fenerbahçe, 2. eleme turunda MTK Budapeþte'yi, 3. eleme turunda da Partizan'ý eleyerek gruplarda mücadele etti.

Lyon'u geçerek 18 yýl sonra Þampiyonlar Ligi'ne dönen Fenerbahçe, 2008-2009 sezonundan 18 yýl sonra yeniden elemelerden gelerek Devler Ligi'nde yer alma baþarýsý gösterdi.

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