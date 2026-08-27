26 Aðustos
Lyon-Fenerbahçe
1-2
26 Aðustos
AEK Athens-Levski
4-0
26 Aðustos
Viking-Dinamo Zagreb
3-1
26 Aðustos
NK Celje-Slovan Bratislava
1-2113'
26 Aðustos
Rapid Wien-Heart of Midlothian
5-6
26 Aðustos
Real Madrid-Real Sociedad
4-1
26 Aðustos
Newcastle-West Bromwich
3-2
26 Aðustos
Bradford City-Burnley
4-2
26 Aðustos
Tottenham-Charlton Athletic
5-1
26 Aðustos
Preston North End-Everton
0-4

Ýsmail Kartal Avrupa'da tarih yazdý!

Ýsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Avrupa kupalarýnda çýktýðý 6 ön eleme turunun tamamýnda yoluna devam etti. Sarý-lacivertliler, Lyon'u eleyerek 18 yýl sonra Þampiyonlar Ligi'ne kaldý.

SPORX AI BAKIÞI
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calendar 27 Aðustos 2026 00:01
Fotoðraf: X.com
Ýsmail Kartal Avrupa'da tarih yazdý!
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Ýsmail Kartal, sarý-lacivertli takýmýn baþýnda Avrupa kupalarýnda önemli bir baþarýya imza attý. Sporx’i buradan Google’da iþaretle, en özel haberlere ilk sen ulaþ! Ýþaretle ÝÞARETLE Týkla Fenerbahçe, Kartal yönetiminde Avrupa kupalarýnda çýktýðý 6 ön eleme turunun tamamýnda rakiplerini geçerek yoluna devam etti.

LYON'U DA ELEYEREK DEVLER LÝGÝ'NE KALDI

Sarý-lacivertliler, UEFA Þampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon ile oynadýðý ilk maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrýldý. Rövanþta rakibini 2-1 maðlup eden Fenerbahçe, adýný Þampiyonlar Ligi'ne yazdýrdý.

Bu sonuçla Fenerbahçe, 18 yýl sonra yeniden Þampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakký kazandý.

Ýsmail Kartal ise Avrupa kupalarýnda Fenerbahçe'nin baþýnda çýktýðý 6 ön eleme turunun tamamýnda tur atlama baþarýsý gösterdi.





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