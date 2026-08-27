Fenerbahçe Teknik Direktörü Ýsmail Kartal, sarý-lacivertli takýmýn baþýnda Avrupa kupalarýnda önemli bir baþarýya imza attý. Sporx’i buradan Google’da iþaretle, en özel haberlere ilk sen ulaþ! ÝÞARETLE Fenerbahçe, Kartal yönetiminde Avrupa kupalarýnda çýktýðý 6 ön eleme turunun tamamýnda rakiplerini geçerek yoluna devam etti.
LYON'U DA ELEYEREK DEVLER LÝGÝ'NE KALDI
Sarý-lacivertliler, UEFA Þampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon ile oynadýðý ilk maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrýldý. Rövanþta rakibini 2-1 maðlup eden Fenerbahçe, adýný Þampiyonlar Ligi'ne yazdýrdý.
Bu sonuçla Fenerbahçe, 18 yýl sonra yeniden Þampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakký kazandý.
Ýsmail Kartal ise Avrupa kupalarýnda Fenerbahçe'nin baþýnda çýktýðý 6 ön eleme turunun tamamýnda tur atlama baþarýsý gösterdi.
LYON'U DA ELEYEREK DEVLER LÝGÝ'NE KALDI
Sarý-lacivertliler, UEFA Þampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon ile oynadýðý ilk maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrýldý. Rövanþta rakibini 2-1 maðlup eden Fenerbahçe, adýný Þampiyonlar Ligi'ne yazdýrdý.
Bu sonuçla Fenerbahçe, 18 yýl sonra yeniden Þampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakký kazandý.
Ýsmail Kartal ise Avrupa kupalarýnda Fenerbahçe'nin baþýnda çýktýðý 6 ön eleme turunun tamamýnda tur atlama baþarýsý gösterdi.